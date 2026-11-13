Азербайджан пресек транзит почти 30 кг метамфетамина из Ирана в Германию - ВИДЕО

В Нахчыване в грузе, перевозившемся под видом фруктового сока и энергетических напитков, обнаружили более 29 кг метамфетамина.

Как сообщили Day.Az в Управлении по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета, в результате оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления Нахчывана, удалось предотвратить транзит через территорию Азербайджана особо крупной партии психотропного вещества.

На таможенном посту "Шахтахты" проверке подвергли транспортное средство, перевозившее груз фруктового сока и энергетических напитков из Ирана в Германию транзитом через Азербайджан.

При проверке с помощью стационарного рентгеновского оборудования в грузе были выявлены подозрительные изображения. Также выяснилось, что некоторые коробки были помечены следами обжига, чтобы отличать их от остальных.

В ходе дальнейшей проверки с привлечением служебной собаки в 11 коробках обнаружили 84 прозрачные пластиковые бутылки с красной жидкостью, обладавшей резким запахом.

По результатам исследования, проведенного Центром судебной экспертизы Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, установлено, что в бутылках находился метамфетамин - психотропное вещество. Его чистый вес составил 29 кг 485,111 г.

По факту проводится расследование.