https://news.day.az/society/1874147.html В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону - ФОТО В соответствии с поручениями ИВ Баку в районах столицы проводятся совещания с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, а также частного сектора, посвященные состоянию подготовки к зиме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ИВ Баку.

В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону - ФОТО

Общество, 13 ноября 2026 14:46 (UTC +04:00) 403
В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону

В соответствии с поручениями ИВ Баку в районах столицы проводятся совещания с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, а также частного сектора, посвященные состоянию подготовки к зиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ИВ Баку.

Основная цель совещаний - изучение готовности районных служб к зимнему сезону, и в частности к снежной погоде, а также обсуждение необходимых мер, которые следует принять в таких условиях.

Первые совещания состоялись в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах столицы. В них также приняли участие начальники отделов ИВ Баку, руководители коммунальных и других городских служб.

Было отмечено, что ИВ Баку назначены ответственные лица по каждому району. Совместно с представителями местных исполнительных властей они проверили готовность районов к зимнему сезону, а также состояние выполнения данных поручений и проводимых работ. Было заявлено, что в зимние месяцы, в связи с дождливой и морозной погодой, штабы по подготовке к зиме, созданные при районных исполнительных властях, руководители коммунальных и хозяйственных служб, а также соответствующих организаций должны быть полностью готовы к надлежащему выполнению своих обязанностей. Каждой структуре поручено обеспечить необходимое количество инструментов и инвентаря для уборки снега, создать запасы соли и проверить состояние специальной техники. Подготовлены списки лиц, ответственных за очистку от снега улиц и дворов в районах. Принято решение, наряду с техникой коммунальных учреждений, привлекать к этим работам также имеющуюся технику управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководителей управлений, организаций и частных структур, муниципалитетов, предприятий общественного питания, а также представителей общественности призвали активно участвовать в уборке закрепленных за ними территорий в снежные дни.

  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
  • В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону
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