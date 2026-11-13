https://news.day.az/azerinews/1874138.html Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub - FOTO - VİDEO Avant Group-un yeni çoxfunksiyalı "Caspi Yards" layihəsinin və onun diqqətçəkən memarlıq elementlərindən biri olan 44 mərtəbəli "Zəfər Qülləsi"nin təntənəli təqdimat mərasimi Marriott Boulevard Hotel-də keçirilib.

Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub - FOTO - VİDEO

Azərbaycanca, 13 ноября 2026 14:25 (UTC +04:00) 772
Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub

Avant Group-un yeni çoxfunksiyalı "Caspi Yards" layihəsinin və onun diqqətçəkən memarlıq elementlərindən biri olan 44 mərtəbəli "Zəfər Qülləsi"nin təntənəli təqdimat mərasimi Marriott Boulevard Hotel-də keçirilib.

Tədbirdə layihənin konsepsiyası, memarlıq həlləri, əsas xüsusiyyətləri və gələcək inkişaf perspektivləri qonaqlara təqdim olunub.

13 hektarlıq ərazini əhatə edən "Caspi Yards" yeni inşa olunacaq metro stansiyasına birbaşa çıxış imkanı ilə müasir şəhər mühiti konsepsiyası əsasında formalaşdırılır. Layihə 11 yaşayış binasını və 2 biznes mərkəzini birləşdirəcək. Kompleksdə hospital, məktəb, ticarət mərkəzləri, istirahət və sağlamlıq mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, yaşayış, iş, təhsil, səhiyyə, alış-veriş və istirahət imkanları vahid məkanda cəmləşəcək.

Bu yanaşma "şəhər içində şəhər" konsepsiyasının əsasını təşkil edir. Yeni metro stansiyasının ətrafında formalaşacaq yaşayış klasterləri və biznes məkanı nəqliyyat əlçatanlığını, rahat yaşayış mühitini və iş imkanlarını vahid şəhər mühitində birləşdirməyi hədəfləyir.

"Caspi Yards" konsepsiyasında ağıllı şəhər (Smart City) yanaşmasına da yer verilir. Layihədə binalar üçün ağıllı giriş və idarəetmə sistemlərinin, eləcə də ümumi məkanlarda insan axınının intellektual idarə olunmasına imkan verən rəqəmsal həllərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Gələcəkdə bu sistemlərin süni intellekt əsaslı həllərlə genişləndirilməsi də planlaşdırılır. Bu yanaşma kompleksin idarə edilməsinin səmərəliliyini artırmağa, sakinlər və ziyarətçilər üçün rahat və müasir mühit yaratmağa xidmət edəcək.

Təqdimat mərasimində Avant Group-un təsisçisi və rəhbəri Əli Hüseynov layihənin yaradılması və inkişaf strategiyası barədə çıxış edib. O, "Caspi Yards"ın Bakının gələcək şəhərsalma mənzərəsinə verəcəyi töhfəni vurğulayaraq bildirib:

"İnanıram ki, bu layihə gözəl Bakımızın urbanistik simasına yeni nəfəs gətirəcək. Əzəmətli 44 mərtəbəli Zəfər Qülləsi Bakı buxtasının və 8 Noyabr prospektinin yeni rəmzinə çevriləcək".

Xəzər dənizinə açılan panoramik mənzərəsi ilə seçilən "Zəfər Qülləsi" layihənin ən diqqətçəkən memarlıq elementlərindəndir.

Tədbir çərçivəsində maliyyə və sosial infrastruktur istiqamətlərində əməkdaşlıqların qurulması da diqqət mərkəzində olub. Avant Group ilə ABB arasında ipoteka tərəfdaşlığına dair memorandum imzalanıb. Layihənin gələcək rezidentləri üçün təhsil və sağlam həyat tərzi infrastrukturunun inkişafı məqsədilə Landau Educational Group və Push30 ilə də anlaşma memorandumları imzalanıb.

Təqdimat və imzalanma mərasimləri "Caspi Yards"ın müxtəlif şəhər funksiyalarını bir araya gətirən çoxfunksiyalı layihə olduğunu nümayiş etdirib. Müasir memarlığı yaşayış, biznes və sosial infrastrukturu ilə birləşdirən layihə Bakıda yeni şəhər mühitinin formalaşdırılmasına yönəlmiş növbəti təşəbbüsdür.

"Caspi Yards" layihəsi Avant Group və Moonwake Investment arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.

Layihənin ilk fazası üzrə mənzillərin satışına başlanılıb. Zəfər Günü münasibətilə ilk 44 mənzilin alışı zamanı məhdud müddət ərzində 8 faiz endirim təklif olunur.

Satış mərkəzi Afiyəddin Cəlilov küçəsi 23 ünvanında yerləşir. Layihə və mənzillər barədə ətraflı məlumatı satış mərkəzinə yaxınlaşaraq və ya *0044 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək mümkündür.

Ətraflı məlumat: www.caspiyards.az
Əlaqə: *0044
YouTube: https://youtu.be/L9zuJ-XAObo
Instagram: https://www.instagram.com/caspiyards/

  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
  • Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AVANT GROUP
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

АЖД зафиксировали рекордный рост пассажирских перевозок - ФОТО 15:34 (UTC+04), Экономика 44
Новая разработка Sony позволит менять запах внутри автомобиля 15:27 (UTC+04), Автоновости 226
Азербайджанский футболист может покинуть "Эрзурумспор" зимой 15:20 (UTC+04), Спорт 270
В Азербайджане начинаются осенние каникулы 15:11 (UTC+04), Общество 322
Объявлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана 14:58 (UTC+04), Спорт 322
В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону - ФОТО 14:46 (UTC+04), Общество 398
bp ожидает роста добычи нефти на АЧГ по итогам 2026 года 14:43 (UTC+04), Экономика 385
К участию на форму INMerge 2026 поступило более 1 300 заявок от стартапов из 94 стран - ФОТО 14:40 (UTC+04), Экономика 1 736
На скважинах АЧГ достигнуты рекордные за 10 лет показатели добычи 14:32 (UTC+04), Экономика 446
За один день три пешехода погибли в ДТП - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от дорожной полиции 14:31 (UTC+04), Общество 422
Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı 14:30 (UTC+04), Azərbaycanca 424
Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub - FOTO - VİDEO 14:25 (UTC+04), Azərbaycanca 764
SOCAR и bp оценили потенциал дальнейшей добычи нефти на АЧГ 14:17 (UTC+04), Экономика 453
Ağsuda məktəb və içməli su problemi var - Deputat 14:15 (UTC+04), Azərbaycanca 412
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло - ФОТО 13:59 (UTC+04), Экономика 442
В Азербайджане увеличат число детей, охваченных дошкольным образованием 13:50 (UTC+04), Общество 438
О чем рассказывают древние узоры и зашифрованные символы карабахских ковров - ФОТО 13:44 (UTC+04), Культура 416
В Азербайджане увеличиваются эти пособия 13:36 (UTC+04), Общество 645
Дакар-2026: Два призера понесут флаг Азербайджана на церемонии закрытия 13:29 (UTC+04), Спорт 433
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:23 (UTC+04), Общество 439
В Карабахе построят новые школы 13:12 (UTC+04), Общество 5 705
В Азербайджане почти половина мест в вузах предусмотрена по госзаказу 13:10 (UTC+04), Общество 444
Минобразования Азербайджана сообщило о сокращении числа аварийных школ 13:06 (UTC+04), Общество 447
Азербайджан объяснил, почему не присоединился к трем документам саммита EPC 13:04 (UTC+04), Политика 562
SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии 12:53 (UTC+04), Наука и технологии 441
В Азербайджане предупредили медиасубъекты о недопустимости манипуляций с фотографиями в новостях 12:44 (UTC+04), Общество 499
Женщинам-предпринимателям в Азербайджане выделено более 22 млн манатов льготных кредитов 12:37 (UTC+04), Экономика 541
Звуки купюр и краски наличности 12:20 (UTC+04), Политика 5 862
Назван объем бюджетных расходов Азербайджана на социальные сферы в 2027 г. 12:16 (UTC+04), Экономика 607
Объем промпроизводства в Азербайджане превысил 58 млрд манатов 12:13 (UTC+04), Экономика 569
В Азербайджане около 9000 воспитателей и методистов пройдут сертификацию 12:09 (UTC+04), Общество 486
Новруз Аслан и Рафик Алиев о союзе человека и высшего интеллекта 11:58 (UTC+04), Политика 638
В Польше издана книга, посвященная азербайджанскому генералу 11:55 (UTC+04), Общество 542
Стало известно количество действующих аттестатов аккредитации в Азербайджане 11:50 (UTC+04), Общество 530
В Джебраиле произошел пожар 11:37 (UTC+04), Общество 499
Bağça müəllimlərinin sertifikasiya prosessi başlanılır 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 612
Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру 11:22 (UTC+04), Политика 649
В Баку снесут и заново построят мост 11:15 (UTC+04), Общество 1 213
В Азербайджане арестован разыскиваемый Турцией главарь преступной группировки 11:05 (UTC+04), Общество 629
Транзитные и энергетические возможности Азербайджана в фокусе европейской повестки: итоги саммита EPC в Дублине 10:45 (UTC+04), Экономика 8 154
В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших 10:39 (UTC+04), В мире 671
Обман покупателей может обойтись в 6 тысяч манатов 10:35 (UTC+04), Общество 625
МВФ оценил возможные экономические выгоды Азербайджана от конфликта на Ближнем Востоке 10:28 (UTC+04), Экономика 684
В Баку состоялась церемония открытия учений Eternity-2026 - ФОТО 10:22 (UTC+04), Политика 679
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:20 (UTC+04), Экономика 691
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Япония может сократить военные расходы 10:14 (UTC+04), В мире 671
Нефть на мировом рынке вновь подешевела 10:08 (UTC+04), Экономика 654
Это корректировка, а не долгосрочное падение – Ильхам Шабан о цене нефти 10:00 (UTC+04), Экономика 6 520
Федерация бокса Венгрии посвятила статью азербайджанскому спортсмену 09:59 (UTC+04), Спорт 537
Хорошая новость для пенсионеров 09:47 (UTC+04), Общество 999
МВФ отмечает устойчивый экономический рост на Кавказе и в ЦА 09:44 (UTC+04), Экономика 693
Lynk & Co представила флагман с вращающимися креслами 09:35 (UTC+04), Автоновости 559
В Азербайджане на продажу выйдут новые льготные квартиры 09:25 (UTC+04), Общество 7 699
Биткоин подешевел 09:12 (UTC+04), Экономика 702
КСИР нанес удар по американскому радару в Бахрейне 09:08 (UTC+04), В мире 756
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:00 (UTC+04), Экономика
В этой части Баку сносят дома и объекты - ВИДЕО 08:37 (UTC+04), Общество 1 118
Трамп сделал жесткое заявление в отношении Ирана 08:25 (UTC+04), В мире 957
Трамп допустил применение силы против еще одной страны 08:12 (UTC+04), В мире 909
Конституционные страсти накаляются, но Армении следует торопиться - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 3 870
Хуситы заявили об ударах по Saudi Aramco 07:46 (UTC+04), В мире 828
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
ЕС намерен наложить новые санкции на РФ 07:19 (UTC+04), В мире 826
США сообщили Израилю о необходимости готовиться к войне с Ираном 07:07 (UTC+04), В мире 940
Звезды обещают повышенную работоспособность - гороскоп на 13 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 057
К создателям «Оземпика» в США подали тысячи исков 04:58 (UTC+04), В мире 991
Связанный с ноутбуками популярный миф развеяли 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 707
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Великобритании - ВИДЕО 02:52 (UTC+04), Официальная хроника 4 287
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела ряд встреч в рамках COP31 - ФОТО 02:49 (UTC+04), Официальная хроника 7 860
Названо самое опасное для здоровья время суток 02:16 (UTC+04), Медицина 850
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании - ФОТО - ВИДЕО 01:22 (UTC+04), Официальная хроника 4 623
Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине» - ФОТО 00:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 391
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО - ВИДЕО 00:38 (UTC+04), Официальная хроника 3 966
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с председателем ЕС - ФОТО - ВИДЕО 00:33 (UTC+04), Официальная хроника 8 806
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 092
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии - ФОТО - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Официальная хроника 10 521
ИИ станет одним из направлений сотрудничества Баку и Лондона 12 ноября 23:58 (UTC+04), Наука и технологии 718
Лондон и Баку договорились изучить новые инвествозможности 12 ноября 23:53 (UTC+04), Экономика 1 174
Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций 12 ноября 23:46 (UTC+04), Экономика 1 163
Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в оборонной сфере 12 ноября 23:41 (UTC+04), Политика 1 180
Добыча нефти в США взлетела до максимума 12 ноября 23:23 (UTC+04), В мире 1 185
Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве 12 ноября 23:17 (UTC+04), Официальная хроника 8 767
Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 12 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 4 601
Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС 12 ноября 22:53 (UTC+04), В мире 1 198
В Дублине обозначили ключевые задачи для будущего Европы 12 ноября 22:40 (UTC+04), В мире 1 194
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров 12 ноября 22:24 (UTC+04), В мире 1 213
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 337
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 431
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 9 948
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 286
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 794
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 341
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 744
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 783
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 891
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 627
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 1 310
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 3 297
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 1 275
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 902
Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных - ФОТО (R) 12 ноября 19:44 (UTC+04), Экономика 496
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 7 120
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 712
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 1 362
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста 12 ноября 19:12 (UTC+04), Культура 804
Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 1 331
В Гааге отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 12 ноября 18:57 (UTC+04), Культура 747
В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска "Маршрута Трампа" 12 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 329
AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов 12 ноября 18:37 (UTC+04), Общество 803
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 552
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 823
Nvidia объявила о смене генерального директора 12 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 1 419
Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана 12 ноября 17:46 (UTC+04), Политика 1 415
Азербайджан и Казахстан обсудили совместные меры по сохранению Каспия 12 ноября 17:44 (UTC+04), Политика 1 438
Азербайджан укрепляет позиции транспортного моста между Азией и Европой - польское издание 12 ноября 17:40 (UTC+04), Экономика 1 414
Стажер-пилот AZAL рассказал о ходе летной подготовки 12 ноября 17:27 (UTC+04), Общество 842
В известном ресторане в Баку обнаружили бактерии в еде 12 ноября 17:23 (UTC+04), Общество 1 054
Приостановлена работа корпуса Института легочных заболеваний 12 ноября 17:17 (UTC+04), Общество 759
В учебном центре AZAL в Габале подготовлены 17 пилотов 12 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 738
На двух маршрутах в Баку обновили автобусы 12 ноября 17:08 (UTC+04), Общество 2 691
Выход Ирана из ДНЯО и пересмотр оборонной доктрины неизбежны – Совет экспертов 12 ноября 17:01 (UTC+04), В мире 1 447
Главная роль для двух азербайджанских актрис - ФОТО 12 ноября 16:48 (UTC+04), Культура 1 065
Хорватия рассчитывает на поставки природного газа из Азербайджана - ВИДЕО 12 ноября 16:45 (UTC+04), Экономика 1 422
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение 12 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 935
Инфантино допустил появление будущей звезды футбола в Баку - ВИДЕО 12 ноября 16:37 (UTC+04), Спорт 797
Азербайджанская компания приобретет пять самолетов в США 12 ноября 16:35 (UTC+04), Экономика 1 572
АФФА вынесла наказания клубам Второй лиги 12 ноября 16:33 (UTC+04), Спорт 687
Теймур Мусаев сообщил о сокращении ледников в азербайджанской части Большого Кавказа - ФОТО 12 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 767
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Молдовы - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:26 (UTC+04), Официальная хроника 9 661
Массовое отравление в Лянкяране 12 ноября 16:24 (UTC+04), Общество 787
Науседа подчеркнул роль Азербайджана в энергоснабжении Европы 12 ноября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 385
Президент Монтенегро посетит Азербайджан 12 ноября 16:07 (UTC+04), Политика 1 404
Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:01 (UTC+04), Официальная хроника 13 617
Награда за преданность искусству: Шафаг Алиевой вручена особая медаль к юбилею - ФОТО 12 ноября 15:50 (UTC+04), Культура 785
Теймур Мусаев назначен председателем Комиссии по защите прав детей 12 ноября 15:42 (UTC+04), Политика 1 394
"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика 12 ноября 15:39 (UTC+04), Спорт 738
Банк ABB представил онлайн-журнал DigiLife! (R) 12 ноября 15:34 (UTC+04), Экономика 1 402
В Баку задержали водителя, сбившего брата ради шутки - ВИДЕО 12 ноября 15:30 (UTC+04), Общество 995
Литва надеется на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией - Президент Литвы 12 ноября 15:23 (UTC+04), Политика 1 414
Совет Европы выразил готовность поддержать мирные инициативы на Южном Кавказе 12 ноября 15:18 (UTC+04), Политика 1 394
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 15:10 (UTC+04), Официальная хроника 12 763
"Зиря" раскрыл планы на паузу в чемпионате Азербайджана 12 ноября 15:00 (UTC+04), Спорт 686
Саммит ЕПС в Дублине открывает для Азербайджана новые возможности - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 13 513
Европарламент выступил за диверсификацию поставок энергоресурсов 12 ноября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 403
Названо число задержанных в Испании во время всеобщей забастовки 12 ноября 14:49 (UTC+04), В мире 1 458
Болгария хочет получить как можно больше газа из Азербайджана - премьер-министр 12 ноября 14:44 (UTC+04), Экономика 1 495
Почасовая оплата позволит азербайджанцам увеличить свои доходы 12 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 775
Конституция — правовая опора независимой государственности Азербайджана — Азер Гараев 12 ноября 14:37 (UTC+04), Политика 1 393
Автомобиль въехал в группу людей в Германии 12 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 395
Азербайджан имеет большое значение для Европы - премьер-министр Словении 12 ноября 14:19 (UTC+04), Политика 7 094
Центр Саудовской Аравии затопило после рекордных осадков - ВИДЕО 12 ноября 14:14 (UTC+04), В мире 1 498
Молдова намерена расширить энергосотрудничество с Азербайджаном 12 ноября 14:10 (UTC+04), Политика 10 543
Bu yolda sola dönən sürücülər cərimələnir 12 ноября 14:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 451
"Нефтчи" опроверг слухи об уходе Мустафы Сека 12 ноября 14:00 (UTC+04), Спорт 689
Саммит ЕПС в Дублине: решаются вопросы безопасности и энергетики - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 13:48 (UTC+04), Политика 7 116
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла - ПРОГНОЗ 12 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 817
İşlədiyin saata görə maaş alacaqsan - Kimlər daha çox qazana biləcək? 12 ноября 13:37 (UTC+04), Azərbaycanca 1 409
Голосуем против нацизма, полируем Нжде! 12 ноября 13:33 (UTC+04), Политика 12 187
В Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества 12 ноября 13:23 (UTC+04), Политика 1 451
Премьер Ирландии подчеркнул роль Азербайджана в укреплении энергобезопасности Европы - ВИДЕО 12 ноября 13:18 (UTC+04), Политика 8 406
Тело композитора Арифа Мирзоева доставят из Германии в Азербайджан 12 ноября 13:14 (UTC+04), Общество 784
Европа больше не может игнорировать Баку – ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 12 ноября 13:09 (UTC+04), Политика 8 269
В Астане из окна выбросили чемоданы с долларами - ВИДЕО 12 ноября 13:04 (UTC+04), В мире 1 590
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Konstitusiya Azərbaycanın sabit dövlətçiliyə keçidinin simvoludur - Sevil Mikayılova 12 ноября 13:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 381
"Гянджа" примет непобежденного лидера Кубка Европы ФИБА 12 ноября 13:00 (UTC+04), Спорт 732
Главу Пентагона публично отчитали 12 ноября 12:53 (UTC+04), В мире 1 452
В Шеки задержали шесть человек за вырубку вековых буков - СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО 12 ноября 12:42 (UTC+04), Общество 823
В Азербайджане предупредили о прокате авто новичкам 12 ноября 12:36 (UTC+04), Общество 777
В Windows нашли способ узнать причину сбоя ПК 12 ноября 12:28 (UTC+04), Наука и технологии 741
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону 12 ноября 12:20 (UTC+04), Общество 1 156
В Азербайджане спрогнозировали рост ненефтяного ВВП 12 ноября 12:16 (UTC+04), Экономика 1 436
Масштабный град накрыл Индию - ВИДЕО 12 ноября 12:09 (UTC+04), В мире 1 489
Vəsiqəsiz şəxslərə avtomobil verənlərə XƏBƏRDARLIQ 12 ноября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 458
Голубая мечеть: армяно-иранский тандем наступает на азербайджанское наследие 12 ноября 12:00 (UTC+04), Политика 6 517
Mediaya 68 milyon manat ayrılacaq 12 ноября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 389
Азербайджанские батутисты вышли в финал мирового турнира в Китае 12 ноября 11:49 (UTC+04), Спорт 766
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 12 ноября 11:44 (UTC+04), Туризм
В Ашхабаде прошел концерт мастеров искусств Азербайджана и Туркменистана ко Дню Победы - ФОТО 12 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 494
В мире стали разрабатывать ПДД для летающих машин 12 ноября 11:27 (UTC+04), Автоновости 765
Sabunçu və Abşeronda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb 12 ноября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 448
Обрушение здания в Нью-Йорке, есть погибшие - ВИДЕО 12 ноября 11:15 (UTC+04), В мире 1 577
Осенние краски Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ о повседневной жизни города 12 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 894
Саммит EPC 2028 в Азербайджане усилит взаимодействие ЕС с Южным Кавказом – Интервью с главой МИД Словакии 12 ноября 11:03 (UTC+04), Политика 6 870
Самые высокооплачиваемые сферы в Азербайджане - СПИСОК 12 ноября 10:59 (UTC+04), Экономика 6 420
В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки 12 ноября 10:54 (UTC+04), Общество 793
В Греции назвали причины поражения от "Нефтчи" в Кубке Европы ФИБА 12 ноября 10:50 (UTC+04), Спорт 763
Азербайджан готов сотрудничать с Турцией в рамках COP31 12 ноября 10:43 (UTC+04), Политика 1 542
Азербайджан намерен расширить сотрудничество с индийской Hinduja Group 12 ноября 10:37 (UTC+04), Экономика 1 494
Yeni Konstitusiyanın qəbulu Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır - Kamaləddin Qafarov 12 ноября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 445
Иран и Оман договорились по маршрутам в Ормузском проливе 12 ноября 10:29 (UTC+04), В мире 1 438
Настоящий мир необходимо заслужить: готова ли Армения к покаянию? - РАСКЛАД от юриста-международника 12 ноября 10:15 (UTC+04), Политика 9 583
Автомобиль с полковником взорвался в российском городе - ВИДЕО 12 ноября 10:09 (UTC+04), В мире 1 595
США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС 12 ноября 10:01 (UTC+04), В мире 1 485
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие и пострадавший - ВИДЕО 12 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 839
Audi прекратила производство модели с 32-летней историей 12 ноября 09:48 (UTC+04), Автоновости 775
Азербайджанская нефть выросла в цене 12 ноября 09:40 (UTC+04), Экономика 1 492
Azərbaycan dilinə yeni sözlər daxil ediləcək? – AMEA-dan açıqlama 12 ноября 09:37 (UTC+04), Azərbaycanca 1 528
Военный почетного караула Франции потерял сознание рядом с Макроном - ВИДЕО 12 ноября 09:29 (UTC+04), В мире 1 534
Официальные курсы валют в Азербайджане 12 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
Еще новости