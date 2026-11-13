В Азербайджане увеличиваются эти пособия

В 2027 году планируется существенно увеличить единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячные социальные пособия по уходу за детьми до трех лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Хиджран Гусейнова в ходе сегодняшнего совместного заседания трех комитетов Милли Меджлиса, посвященного обсуждению законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По ее словам, вопрос усиления социальной защиты населения постоянно находится в центре внимания, и экономические трудности не стали препятствием для этого процесса.

Депутат отметила, что, напротив, ежегодно увеличивались размеры всех видов пенсий, социальных пособий, стипендий и других выплат.

"Как и ожидалось, в следующем году государственный бюджет также будет иметь социальную направленность", - сказала она.

Председатель комитета особо подчеркнула, что в следующем году предусматривается существенное увеличение ряда единовременных и ежемесячных социальных пособий, в том числе единовременной выплаты при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет.

Она также сообщила, что, как и в предыдущие годы, в государственном бюджете на 2027 год предусмотрены средства для оказания поддержки лицам, пострадавшим от бытового насилия, торговли людьми и ранних браков, детям с ограниченными возможностями здоровья и членам их семей.

По словам Гусейновой, эти средства будут направлены на организацию социальной, психологической и социально-психологической работы с указанными категориями граждан, а также на решение других связанных с ними вопросов.

Депутат выразила уверенность, что и другие предложения со временем будут реализованы.