На скважинах АЧГ достигнуты рекордные за 10 лет показатели добычи

На нескольких скважинах месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), пробуренных в 2026 году, достигнуты показатели добычи, которые не фиксировались на месторождении более 10 лет.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил вице-президент bp по геологии и разработке (Subsurface) в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Дэн Спаркс на информационной сессии "Максимальное повышение нефтеотдачи на АЧГ: новые подходы и технологии", проходящей в рамках Энергетической диалоговой платформы SOCAR и bp, передает Day.Az.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе bp и SOCAR, в рамках которой стороны поддерживали реализацию технически сложных проектов, несмотря на связанные с ними риски.

Он отметил, что даже в случаях, когда отдельные решения не приносили ожидаемых результатов, SOCAR продолжала поддерживать совместную работу. При этом успешные проекты позволяли компенсировать неудачные попытки.

Дэн Спаркс также подчеркнул, что работа по повышению нефтеотдачи АЧГ опирается на высокий уровень производственной деятельности на месторождении. По его словам, надежность производственных операций на АЧГ стабильно превышает 99 процентов, что является одним из ключевых условий повышения продуктивности коллектора.

"По мере разработки АЧГ и извлечения значительной части нефти из первоначальных пластов компании приступили к освоению других пластов, требующих более детального изучения геологического строения.

В этой связи потребовались новые инвестиции в сбор и обработку данных, включая проведение сейсмических исследований", - сказал он.

Он назвал эти инвестиции крупнейшими в истории bp в области сейсмических исследований.

Дэн Спаркс сообщил, что в рамках совместного предприятия SOCAR и bp ежегодно формируется около 250 терабайт данных для визуализации пластов. На сегодняшний день общий объем накопленных данных достиг 750 терабайт и приближается к одному петабайту.

Для сравнения он отметил, что просмотр такого объема данных в формате видео высокой четкости при непрерывном круглосуточном воспроизведении занял бы около 150 лет.