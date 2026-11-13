О чем рассказывают древние узоры и зашифрованные символы карабахских ковров - ФОТО

В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках просветительского проекта "Лекция в музее" состоялась встреча на тему "Виды ковров Карабахской группы в коллекции НМИА".

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Лекцию провел сотрудник отдела культуры и образования музея, искусствовед Мурад Гурбанов. Он рассказал об истории и особенностях Карабахской ковровой школы, художественных и технических характеристиках относящихся к ней изделий, а также представил образцы из музейной коллекции.

Особое внимание было уделено композиционному и орнаментальному разнообразию карабахских ковров. Их рисунки отличаются сложной структурой: центральные медальоны, симметрично расположенные элементы, декоративные бордюры и многочисленные детали формируют выразительные композиции. Наряду с растительными и цветочными мотивами широко используются геометрические орнаменты - ромбы, квадраты и другие фигуры.

Самобытность этих ковров подчеркивает насыщенная цветовая гамма, сочетающая глубокие оттенки красного и бордового, темно-синий, белый, черный, зеленый и охристый цвета. В ходе встречи также рассматривались региональные особенности Карабахской ковровой школы и влияние исторических культурных связей на развитие местных традиций ковроткачества.

История карабахского ковроткачества тесно связана с другими центрами азербайджанского коврового искусства, в частности с Тебризом. На протяжении веков торговые пути, проходившие через Джебраильский регион, способствовали культурному обмену между Карабахом и городами Южного Азербайджана - Тебризом, Хоем, Урмией и Ардебилем. Взаимодействие этих регионов отразилось на художественных традициях ковроткачества, при этом Карабахская школа сохранила собственные композиционные и орнаментальные особенности.

Отдельное место в истории азербайджанского коврового искусства занимает деятельность выдающегося художника-ковродела и искусствоведа Лятифа Керимова. На протяжении многих лет он исследовал различные ковровые школы Азербайджана, изучал их композиционные особенности, орнаменты и художественно-технические характеристики.

Особое значение имеет его фундаментальный трехтомный труд "Азербайджанский ковер", в котором автор систематизировал ковровое наследие страны, разработал научную классификацию и подробно рассмотрел основные региональные школы, в том числе Карабахскую. Керимов также внес значительный вклад в изучение и расшифровку традиционных орнаментальных мотивов, заложив основу для дальнейших искусствоведческих исследований. Его научная и творческая деятельность сыграла важную роль в сохранении и популяризации азербайджанского коврового искусства.

Представленные на встрече материалы позволили участникам глубже ознакомиться с коллекцией карабахских ковров НМИА и особенностями этого направления азербайджанского декоративно-прикладного искусства.

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