В Азербайджане начинаются осенние каникулы

С 16 ноября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана начнутся пятидневные осенние каникулы 2026-2027 учебного года. Они продлятся до 20 ноября включительно.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, с учетом выходных дней первые занятия после каникул в школах с шестидневной учебной неделей пройдут 21 ноября 2026 года, а в школах с пятидневной учебной неделей - 23 ноября.

Каникулы также распространяются на группы подготовки к школе при общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что сроки осенних каникул установлены в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".