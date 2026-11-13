Азербайджанский футболист может покинуть "Эрзурумспор" зимой

Азербайджанский футболист Нариман Ахундзаде может досрочно покинуть турецкий "Эрзурумспор", за который выступает на правах аренды. Будущее 22-летнего нападающего оказалось под вопросом на фоне недостатка игровой практики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в нынешнем сезоне Ахундзаде провел на поле всего 55 минут. По мнению местных журналистов, футболист пока не сумел убедить тренерский штаб доверить ему место в составе.

В турецкой прессе также связывают отсутствие Ахундзаде в заявке сборной Азербайджана на ноябрьские матчи с его положением в клубе.

Отмечается, что международная пауза может стать для нападающего возможностью улучшить физическую форму и побороться за игровое время. Однако если ситуация не изменится, уже зимой Ахундзаде может покинуть "Эрзурумспор".

Хотя арендное соглашение рассчитано до конца сезона, стороны могут договориться о его досрочном расторжении.

Напомним, контрактные права на Наримана Ахундзаде принадлежат американскому клубу "Коламбус Крю".