https://news.day.az/autonews/1873720.html Новая разработка Sony позволит менять запах внутри автомобиля Компания Sony получила патент на автомобильную систему, которая распознает наружную и медийную рекламу и выпускает в салон соответствующий ей запах. Заявка есть в базе Управления по патентам и товарным знакам США, пишет издание "За рулем", передает Day.Az.

Новая разработка Sony позволит менять запах внутри автомобиля

Автоновости, 13 ноября 2026 15:27 (UTC +04:00) 235
Новая разработка Sony позволит менять запах внутри автомобиля

Компания Sony получила патент на автомобильную систему, которая распознает наружную и медийную рекламу и выпускает в салон соответствующий ей запах. Заявка есть в базе Управления по патентам и товарным знакам США, пишет издание "За рулем", передает Day.Az.

Внешняя камера автомобиля распознает билборды, вывески и цифровую рекламу, после чего система сверяется с онлайн-базой данных, где каждой рекламной кампании присвоен свой аромат. GPS подтверждает, что машина действительно проезжает мимо зарегистрированного щита, и только тогда срабатывают диспенсеры с ароматическими картриджами и вентиляторами.

Внутренняя камера анализирует пассажиров, оценивая их предполагаемый возраст и пол, чтобы направить запах конкретному человеку, а не распылять его по всему салону. Рекламодатель сам задает условия показа: целевую аудиторию и длительность подачи аромата - например, 30 секунд.

Система также способна определять рекламу на телевидении, радио и подключенных устройствах, включая смартфоны, по каналу, сайту или времени трансляции, подбирая под нее соответствующий запах. В патенте упомянуты и сценарии без привязки к рекламе: фирменный аромат бренда при запуске автомобиля или запах по выбору пассажира в такси.

Сама по себе патентная заявка не гарантирует появления технологии в серийных автомобилях.

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