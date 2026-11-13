Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После нескольких дней теплой и спокойной погоды с вечера 15 ноября в Азербайджане ожидается ухудшение погодных условий. На территории страны периодически будут идти осадки, временами усилится северо-западный ветер. По прогнозам, температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 16 ноября местами ожидается дождь.

С вечера 15 ноября осадки начнутся в северных и западных районах Азербайджана, постепенно охватив другие территории. В отдельных местах дожди будут интенсивными, возможны грозы и град. В горных районах ожидается снег.

В связи с повышением уровня воды в реках не исключается кратковременное возникновение паводков и селей на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкярань-Астаринского региона.

Неустойчивая погода сохранится до вечера 16 ноября.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az