Раскрыта причина исчезновения памяти iPhone

Память в смартфонах Apple может сократиться по причине хранения внутренних файлов. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты медиа раскрыли распространенную причину, по которой в iPhone может закончиться свободное пространство. По их словам, значительное место может занимать раздел "Системные данные", размер которого меняется со временем. Этот параметр можно посмотреть в настройках iOS.

В "Системные данные" входят файлы, необходимые для работы iOS: кэш приложений, журналы, загруженные шрифты, клавиатуры и голоса Siri. Там же может храниться скачанное, но еще не установленное обновление системы. Причем единой нормы для "Системных данных" нет. Их объем зависит от установленных приложений и того, как владелец пользуется телефоном. По данным Engadget, раздел может занимать несколько гигабайт, затем вырасти до десятков гигабайт и снова уменьшиться после автоматической очистки.

Если свободного места стало мало, авторы материала посоветовали перезагрузить iPhone. Это может удалить часть временных файлов, но результат не гарантирован. Полностью очистить раздел нельзя: его содержимое нужно системе и приложениям для работы.

В заключение журналисты рассказали, что если память быстро заполняется снова, стоит удалить ненужные приложения и файлы, а также проверить сохраненные фото, видео и загрузки из стриминговых сервисов. Перезагрузка в таком случае поможет лишь на время.