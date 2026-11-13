Азербайджан, Армения и цена территориальных мифов - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В армянской политической публицистике появился удивительный жанр: любое поражение Еревана объяснять происками Баку. Проиграна война? Виноват Баку. Утрачены позиции в Карабахе? Баку. Избиратели голосуют не за тех, за кого хотелось бы реваншистам? И здесь, оказывается, незримо присутствует Азербайджан. Осталось обвинить Баку в плохой погоде над Ереваном.

Очередной образец подобной интеллектуальной эквилибристики продемонстрировал армянский публицист Арам Абрамян.

В его представлении Никол Пашинян удерживает власть исключительно потому, что выполняет требования Баку: меняет Конституцию, отказывается от прежних исторических мифов, борется с политическими противниками и конфликтует с Армянской Апостольской Церковью.

Удивительная картина! Азербайджан, оказывается, одновременно управляет внешней политикой Армении, ее парламентом, избирательной системой, церковными конфликтами и даже портретами на стенах.

Не слишком ли много могущества приписывают Баку люди, десятилетиями уверявшие собственное общество, что Азербайджан слаб и беспомощен?

Но оставим сарказм. Обратимся к фактам.

В 2020 году Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне. В сентябре 2023 года полностью восстановил государственный суверенитет над Карабахом.

Эти исторические события произошли не потому, что Пашинян якобы получил указания из Баку. Они стали результатом последовательной государственной политики Азербайджана и краха армянской стратегии удержания чужих территорий.

Тридцать лет армянскому обществу внушали, что результаты оккупации необратимы. Тридцать лет политические деятели торговали иллюзией военного превосходства.

А теперь, когда действительность разрушила эту конструкцию, виновным пытаются объявить не архитекторов катастрофической политики, а государство, которое эту политику победило.

Абрамян утверждает, что Баку навязывает Армении свою Конституцию.

Простите, но кто написал преамбулу действующей армянской Конституции? Кто включил в нее ссылку на Декларацию независимости 1990 года, содержащую положение о соединении Армении и Карабаха?

Неужели азербайджанские юристы тайно проникли в Ереван и составили этот документ?

Баку не требует от Армении азербайджанской Конституции. Баку требует устранения правовых оснований для территориальных претензий к Азербайджану.

Разница принципиальная. И прекрасно понятная любому человеку, способному отличать государственный суверенитет от политической демагогии.

Теперь о пресловутых "территориальных уступках".

Каких именно?

Границы между двумя государствами должны определяться на основе международного права, а не средневековых карт, национальных легенд или эмоциональных выступлений политиков.

Алма-Атинская декларация 1991 года закрепила принцип уважения существовавших границ союзных республик. Именно на этой основе стороны согласились вести делимитацию.

Когда Армения десятилетиями контролировала азербайджанские территории, ее политическая элита называла это исторической справедливостью. Когда встал вопрос об установлении международно признанных границ, заговорила о национальном унижении.

Какая поразительная избирательность!

Особенно показателен пассаж о портретах "героев".

Кого именно предлагает увековечивать армянский публицист?

Если речь идет о деятелях, участвовавших в оккупации азербайджанских территорий, то Баку имеет полное моральное право отвергать их героизацию.

Нельзя одновременно требовать примирения с Азербайджаном и воспитывать новые поколения на романтизации войны против Азербайджана.

Это не миротворчество. Это подготовка следующего конфликта под прикрытием патриотической риторики.

Отдельного внимания заслуживает попытка представить противостояние Пашиняна с Армянской Апостольской Церковью результатом внешнего диктата.

Вопросы отношений армянской власти и духовенства принадлежат внутренней политике Армении. Участники этого конфликта несут собственную ответственность за свои действия.

Приписывать Баку режиссуру каждого скандала в Ереване означает фактически отказывать армянскому государству в самостоятельности.

Что касается обвинений в политических репрессиях, незаконных арестах и нарушениях избирательных прав, они требуют конкретных доказательств и правовой оценки.

Но даже если подобные нарушения установлены, ответственность за них лежит на армянских государственных институтах, а не на Азербайджане.

И вот здесь обнаруживается главное противоречие всей конструкции Абрамяна.

Армянская оппозиция годами представляла себя защитницей государственного суверенитета. Однако теперь некоторые ее представители изображают собственную страну беспомощной территорией, где все решает соседняя столица.

Баку не обязан становиться универсальным оправданием армянских политических провалов.

Азербайджан уже решил главный для себя исторический вопрос: восстановил территориальную целостность и суверенитет.

Теперь Армении предстоит решить собственный: научиться жить без территориальных притязаний, мифов о реванше и привычки обвинять соседей в последствиях своих решений.

И чем раньше в Ереване это поймут, тем быстрее закончится эпоха, когда политическую несостоятельность пытаются выдавать за сопротивление внешнему диктату.

Потому что настоящая трагедия армянской реваншистской публицистики заключается даже не в том, что она проиграла спор с историей.

Она продолжает спорить с реальностью, требуя, чтобы реальность признала себя виновной.