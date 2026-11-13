Азербайджан выразил соболезнования ОАЭ в связи с крупным ДТП

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в эмирате Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства в социальной сети X.

Отмечается, что известие о гибели 14 человек и ранении десятков людей в результате аварии было воспринято с глубокой скорбью.

"Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления. В этот тяжелый период скорби выражаем солидарность с Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в публикации.

Напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 18 легковых автомобилей и 5 грузовиков, произошедшего в эмирате Фуджейра ОАЭ, погибли 14 человек, еще 30 получили ранения.