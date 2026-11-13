В Аздраме начались репетиции спектакля "Кяманча 20/20" - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции нового спектакля "Кяманча 20/20", поставленного по мотивам одноименной пьесы выдающегося азербайджанского писателя и драматурга Джалила Мамедгулузаде.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

"Кяманча 20/20" - современное сценическое прочтение одноименной пьесы Джалила Мамедгулузаде. Сохраняя идейную основу классического произведения, постановка обращается к историческим и духовным реалиям XXI века.

Особенность спектакля заключается в том, что война рассматривается не только через призму героизма и поражения, но и в контексте человеческой совести, свободы выбора и нравственной ответственности.

Драматическая постановка, посвященная исторической памяти, объединяет в параллельном повествовании Карабахские войны 1920 и 2020 годов, побуждая зрителей задуматься о вечных вопросах человечности, морального выбора и ответственности человека перед историей.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров поздравил творческий коллектив с началом работы над новой постановкой и пожелал ему успехов.

В спектакле задействованы народные артисты Сабир Мамедов и Кязым Абдуллаев, заслуженные артисты Гюльшад Бахшиева и Эльнар Гараев, а также Рустам Рустамов, Рамин Шихалиев, Шахла Алигызы, Лала Сулейманова, Самайя Гуламзаде, Назрин Абдуллаева, Хадиджа Новрузлу, Хадиджа Байрамова, Эльшан Аскеров, Эльсевер Рагимов, Вюсал Мустафаев, Эльчин Нуриев, Кянан Гусейнов, Нихад Аслан, Алиулла Велиев, Руфат Ахмедов, Мухума Сахов, Али Расимоглу и Ряван Самедов.

Автором инсценировки и режиссером-постановщиком выступает Нихад Гуламзаде, художником-постановщиком - Ильхам Аскеров, композитором - Вугар Бабаев. Графическое оформление разработал Биньямин Саилов, художником по свету выступает Рафаэль Гасанов, художником-конструктором декораций - Шакир Мамиев, ассистентом режиссера - Фарида Зульфугарлы.

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