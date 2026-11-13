https://news.day.az/sport/1874180.html Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы - ВИДЕО Азербайджанский кикбоксер Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали на чемпионате Европы в Скопье. Как передает Day.Az, на континентальном первенстве по версии WAKO, организованном с 7 по 14 ноября, представитель Азербайджана вел борьбу по двум версиям в категории Master Class в весовой категории 63 килограмма.

Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы - ВИДЕО

Спорт, 13 ноября 2026 16:40 (UTC +04:00) 321
Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы

Азербайджанский кикбоксер Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали на чемпионате Европы в Скопье.

Как передает Day.Az, на континентальном первенстве по версии WAKO, организованном с 7 по 14 ноября, представитель Азербайджана вел борьбу по двум версиям в категории Master Class в весовой категории 63 килограмма.

Наш спортсмен, победив в финале Light Contact представителя Португалии Эмануэля Кортеса, а в версии Kick Light - спортсмена из Венгрии Мартона Хаса и представителя Италии Алессандро Ла Мантиа, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Он сообщил, что посвящает одержанные победы памяти шехидов.

Таким образом, Э. Мамедов в 13-й раз в своей карьере стал обладателем титула чемпиона Европы.

Начальник спортивно-учебного отдела Спортивного общества Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, полковник полиции Эдуард Мамедов неоднократно становился чемпионом мира и Европы.

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