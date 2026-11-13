https://news.day.az/azerinews/1874175.html “Yazıçılar Birliyi hara, restoran hara?” – Anar Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev Tərcümə Mərkəzinə əvvəllər ayrılmış büdcə vəsaitinin yenidən birliyə qaytarılmasını istəyib. O, bu vəsaitin yazıçıların əsərlərinin xarici dillərə tərcüməsi və Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması üçün vacib olduğunu bildirib.

“Yazıçılar Birliyi hara, restoran hara?” – Anar

Azərbaycanca, 13 ноября 2026 16:06 (UTC +04:00) 383
“Yazıçılar Birliyi hara, restoran hara?”

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev Tərcümə Mərkəzinə əvvəllər ayrılmış büdcə vəsaitinin yenidən birliyə qaytarılmasını istəyib. O, bu vəsaitin yazıçıların əsərlərinin xarici dillərə tərcüməsi və Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması üçün vacib olduğunu bildirib.

Trend-in tədbirdəki müxbirinin xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev "Prezident İlham Əliyevin VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumundakı çıxışından irəli gələn prioritetlər: Mədəniyyətlərarası dialoq və Azərbaycanın mədəni diplomatiyası" mövzusunda ictimai müzakirədə deyib.

Anar Rzayev bildirib ki, Tərcümə Mərkəzi Yazıçılar Birliyindən ayrılaraq ayrıca qurum kimi yaradılarkən onun büdcəsi də özü ilə aparılıb.

O qeyd edib ki, buna baxmayaraq, Yazıçılar Birliyi Tərcümə Mərkəzini öz imkanları hesabına yaşatmağa çalışıb. Bu məqsədlə qurumun birinci mərtəbəsi restoran kimi fəaliyyət göstərməsi üçün icarəyə verilib.

"Biz heç birimiz istəmirdik ki, orada restoran olsun. Yazıçılar Birliyi hara, restoran hara? Biz istəyirik ki, orada mədəniyyət ocağımız olsun", - deyə o bildirib.

 

Anar Rzayev restoranın fəaliyyəti dövründə o vaxtkı icra başçısı Hacıbala Abutalıbovun orada reyd keçirdiyini də xatırladıb. Onun sözlərinə görə, restoranın işçiləri ərazidən aparılıb, lakin onların hara aparıldığı indiyədək məlum deyil.

Yazıçılar Birliyinin sədri parlamentə müraciət edərək Tərcümə Mərkəzinə ayrılmış büdcənin quruma qaytarılmasına kömək göstərilməsini istəyib.

"Parlamentə müraciət edirik ki, bizə kömək edin, Tərcümə Mərkəzinə ayrılan büdcə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qaytarılsın", - deyə o vurğulayıb.

Anar Rzayev Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin xarici ölkələrdə nəşri məsələsinə də toxunub. O bildirib ki, Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması yalnız xarici nəşriyyatların təşəbbüsünə buraxılmamalı, yerli səviyyədə də bu istiqamətdə işlər görülməlidir.

"Gözləyək ki, bizi Fransada çap etsinlər? Bizdə bircə Çingizi (Abdullayev) çap edirlər. Amma Azərbaycan üçün tək Çingiz azdır. Digər yazıçılarımızın da əsərləri tərcümə olunmalıdır", - deyə Anar Rzayev əlavə edib.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ANAR RZAYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоится гала-вечер азербайджанского фильма "Obitus" - ВИДЕО 17:16 (UTC+04), Шоу-бизнес 0
Фархад Бадалбейли призвал учитывать мнение деятелей искусства при реализации культурных проектов 17:08 (UTC+04), Культура 170
В Баку представили Caspi Yards — новый комплекс у Каспийского моря с 44-этажной Victory Tower - ФОТО - ВИДЕО (R) 17:05 (UTC+04), Экономика 191
Азербайджанский боксер стал чемпионом юношеской Олимпиады - ФОТО 17:03 (UTC+04), Спорт 192
Дублинская декларация: Баку и Лондон закрепили то, что строили 30 лет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 17:00 (UTC+04), Политика 1 020
Анар Рзаев призвал вернуть Союзу писателей Азербайджана бюджет Центра перевода 16:48 (UTC+04), Культура 1 071
Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы - ВИДЕО 16:40 (UTC+04), Спорт 309
В Аздраме начались репетиции спектакля "Кяманча 20/20" - ФОТО 16:31 (UTC+04), Культура 334
"Bizi həmişə tərifləmək heç bir şey qazandırmayacaq" - Fərhad Bədəlbəyli 16:23 (UTC+04), Azərbaycanca 366
Азербайджан выразил соболезнования ОАЭ в связи с крупным ДТП 16:22 (UTC+04), Политика 376
Баку и Ташкент обсудили новые инициативы в области экологии 16:17 (UTC+04), Общество 299
Азербайджан, Армения и цена территориальных мифов - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 16:10 (UTC+04), Политика 2 357
В Масазыре курьер сбил школьника - ВИДЕО 16:03 (UTC+04), Общество 407
Раскрыта причина исчезновения памяти iPhone 16:00 (UTC+04), Наука и технологии 375
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15:53 (UTC+04), Общество 481
Полад Бюльбюльоглу о ключевых направлениях культурной политики Азербайджана 15:48 (UTC+04), Культура 445
Азербайджан пресек транзит почти 30 кг метамфетамина из Ирана в Германию - ВИДЕО 15:43 (UTC+04), Общество 445
На COP31 презентовали экологическую инициативу «Пригодный для жизни Баку» - ФОТО 15:40 (UTC+04), Общество 428
АЖД зафиксировали рекордный рост пассажирских перевозок - ФОТО 15:34 (UTC+04), Экономика 462
Новая разработка Sony позволит менять запах внутри автомобиля 15:27 (UTC+04), Автоновости 448
Азербайджанский футболист может покинуть "Эрзурумспор" зимой 15:20 (UTC+04), Спорт 431
В Азербайджане начинаются осенние каникулы 15:11 (UTC+04), Общество 569
Объявлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана 14:58 (UTC+04), Спорт 443
В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону - ФОТО 14:46 (UTC+04), Общество 539
bp ожидает роста добычи нефти на АЧГ по итогам 2026 года 14:43 (UTC+04), Экономика 546
К участию на форму INMerge 2026 поступило более 1 300 заявок от стартапов из 94 стран - ФОТО 14:40 (UTC+04), Экономика 4 062
На скважинах АЧГ достигнуты рекордные за 10 лет показатели добычи 14:32 (UTC+04), Экономика 590
За один день три пешехода погибли в ДТП - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от дорожной полиции 14:31 (UTC+04), Общество 564
Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı 14:30 (UTC+04), Azərbaycanca 556
Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub - FOTO - VİDEO 14:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 263
SOCAR и bp оценили потенциал дальнейшей добычи нефти на АЧГ 14:17 (UTC+04), Экономика 596
Ağsuda məktəb və içməli su problemi var - Deputat 14:15 (UTC+04), Azərbaycanca 548
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло - ФОТО 13:59 (UTC+04), Экономика 565
В Азербайджане увеличат число детей, охваченных дошкольным образованием 13:50 (UTC+04), Общество 511
О чем рассказывают древние узоры и зашифрованные символы карабахских ковров - ФОТО 13:44 (UTC+04), Культура 496
В Азербайджане увеличиваются эти пособия 13:36 (UTC+04), Общество 884
Дакар-2026: Два призера понесут флаг Азербайджана на церемонии закрытия 13:29 (UTC+04), Спорт 494
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:23 (UTC+04), Общество 505
В Карабахе построят новые школы 13:12 (UTC+04), Общество 7 617
В Азербайджане почти половина мест в вузах предусмотрена по госзаказу 13:10 (UTC+04), Общество 495
Минобразования Азербайджана сообщило о сокращении числа аварийных школ 13:06 (UTC+04), Общество 499
Азербайджан объяснил, почему не присоединился к трем документам саммита EPC 13:04 (UTC+04), Политика 652
SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии 12:53 (UTC+04), Наука и технологии 489
В Азербайджане предупредили медиасубъекты о недопустимости манипуляций с фотографиями в новостях 12:44 (UTC+04), Общество 543
Женщинам-предпринимателям в Азербайджане выделено более 22 млн манатов льготных кредитов 12:37 (UTC+04), Экономика 611
Звуки купюр и краски наличности 12:20 (UTC+04), Политика 7 800
Назван объем бюджетных расходов Азербайджана на социальные сферы в 2027 г. 12:16 (UTC+04), Экономика 666
Объем промпроизводства в Азербайджане превысил 58 млрд манатов 12:13 (UTC+04), Экономика 624
В Азербайджане около 9000 воспитателей и методистов пройдут сертификацию 12:09 (UTC+04), Общество 515
Новруз Аслан и Рафик Алиев о союзе человека и высшего интеллекта 11:58 (UTC+04), Политика 700
В Польше издана книга, посвященная азербайджанскому генералу 11:55 (UTC+04), Общество 572
Стало известно количество действующих аттестатов аккредитации в Азербайджане 11:50 (UTC+04), Общество 556
В Джебраиле произошел пожар 11:37 (UTC+04), Общество 519
Bağça müəllimlərinin sertifikasiya prosessi başlanılır 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 665
Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру 11:22 (UTC+04), Политика 703
В Баку снесут и заново построят мост 11:15 (UTC+04), Общество 1 508
В Азербайджане арестован разыскиваемый Турцией главарь преступной группировки 11:05 (UTC+04), Общество 665
Транзитные и энергетические возможности Азербайджана в фокусе европейской повестки: итоги саммита EPC в Дублине 10:45 (UTC+04), Экономика 8 227
В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших 10:39 (UTC+04), В мире 729
Обман покупателей может обойтись в 6 тысяч манатов 10:35 (UTC+04), Общество 657
МВФ оценил возможные экономические выгоды Азербайджана от конфликта на Ближнем Востоке 10:28 (UTC+04), Экономика 742
В Баку состоялась церемония открытия учений Eternity-2026 - ФОТО 10:22 (UTC+04), Политика 745
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:20 (UTC+04), Экономика 741
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Япония может сократить военные расходы 10:14 (UTC+04), В мире 725
Нефть на мировом рынке вновь подешевела 10:08 (UTC+04), Экономика 713
Это корректировка, а не долгосрочное падение – Ильхам Шабан о цене нефти 10:00 (UTC+04), Экономика 6 591
Федерация бокса Венгрии посвятила статью азербайджанскому спортсмену 09:59 (UTC+04), Спорт 572
Хорошая новость для пенсионеров 09:47 (UTC+04), Общество 1 113
МВФ отмечает устойчивый экономический рост на Кавказе и в ЦА 09:44 (UTC+04), Экономика 751
Lynk & Co представила флагман с вращающимися креслами 09:35 (UTC+04), Автоновости 584
В Азербайджане на продажу выйдут новые льготные квартиры 09:25 (UTC+04), Общество 7 800
Биткоин подешевел 09:12 (UTC+04), Экономика 754
КСИР нанес удар по американскому радару в Бахрейне 09:08 (UTC+04), В мире 816
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:00 (UTC+04), Экономика
В этой части Баку сносят дома и объекты - ВИДЕО 08:37 (UTC+04), Общество 1 160
Трамп сделал жесткое заявление в отношении Ирана 08:25 (UTC+04), В мире 1 008
Трамп допустил применение силы против еще одной страны 08:12 (UTC+04), В мире 957
Конституционные страсти накаляются, но Армении следует торопиться 08:00 (UTC+04), Политика 4 411
Хуситы заявили об ударах по Saudi Aramco 07:46 (UTC+04), В мире 880
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
ЕС намерен наложить новые санкции на РФ 07:19 (UTC+04), В мире 876
США сообщили Израилю о необходимости готовиться к войне с Ираном 07:07 (UTC+04), В мире 988
Звезды обещают повышенную работоспособность - гороскоп на 13 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 130
К создателям «Оземпика» в США подали тысячи исков 04:58 (UTC+04), В мире 1 051
Связанный с ноутбуками популярный миф развеяли 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 719
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Великобритании - ВИДЕО 02:52 (UTC+04), Официальная хроника 6 010
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела ряд встреч в рамках COP31 - ФОТО 02:49 (UTC+04), Официальная хроника 9 890
Названо самое опасное для здоровья время суток 02:16 (UTC+04), Медицина 865
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании - ФОТО - ВИДЕО 01:22 (UTC+04), Официальная хроника 4 642
Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине» - ФОТО 00:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 916
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО - ВИДЕО 00:38 (UTC+04), Официальная хроника 5 631
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с председателем ЕС - ФОТО - ВИДЕО 00:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 321
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 112
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии - ФОТО - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Официальная хроника 10 542
ИИ станет одним из направлений сотрудничества Баку и Лондона 12 ноября 23:58 (UTC+04), Наука и технологии 733
Лондон и Баку договорились изучить новые инвествозможности 12 ноября 23:53 (UTC+04), Экономика 1 219
Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций 12 ноября 23:46 (UTC+04), Экономика 1 207
Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в оборонной сфере 12 ноября 23:41 (UTC+04), Политика 1 221
Добыча нефти в США взлетела до максимума 12 ноября 23:23 (UTC+04), В мире 1 228
Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве 12 ноября 23:17 (UTC+04), Официальная хроника 10 426
Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 12 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 4 658
Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС 12 ноября 22:53 (UTC+04), В мире 1 241
В Дублине обозначили ключевые задачи для будущего Европы 12 ноября 22:40 (UTC+04), В мире 1 242
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров 12 ноября 22:24 (UTC+04), В мире 1 253
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 352
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 448
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 9 968
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 325
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 808
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 385
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 762
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 794
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 907
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 644
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 1 355
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 3 310
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 1 318
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 913
Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных - ФОТО (R) 12 ноября 19:44 (UTC+04), Экономика 547
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 8 951
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 724
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 1 403
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста 12 ноября 19:12 (UTC+04), Культура 821
Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 1 373
В Гааге отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 12 ноября 18:57 (UTC+04), Культура 760
В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска "Маршрута Трампа" 12 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 370
AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов 12 ноября 18:37 (UTC+04), Общество 819
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 564
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 843
Nvidia объявила о смене генерального директора 12 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 1 463
Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана 12 ноября 17:46 (UTC+04), Политика 1 460
Азербайджан и Казахстан обсудили совместные меры по сохранению Каспия 12 ноября 17:44 (UTC+04), Политика 1 491
Азербайджан укрепляет позиции транспортного моста между Азией и Европой - польское издание 12 ноября 17:40 (UTC+04), Экономика 1 461
Стажер-пилот AZAL рассказал о ходе летной подготовки 12 ноября 17:27 (UTC+04), Общество 897
В известном ресторане в Баку обнаружили бактерии в еде 12 ноября 17:23 (UTC+04), Общество 1 069
Приостановлена работа корпуса Института легочных заболеваний 12 ноября 17:17 (UTC+04), Общество 772
В учебном центре AZAL в Габале подготовлены 17 пилотов 12 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 762
На двух маршрутах в Баку обновили автобусы 12 ноября 17:08 (UTC+04), Общество 2 826
Выход Ирана из ДНЯО и пересмотр оборонной доктрины неизбежны – Совет экспертов 12 ноября 17:01 (UTC+04), В мире 1 495
Главная роль для двух азербайджанских актрис - ФОТО 12 ноября 16:48 (UTC+04), Культура 1 173
Хорватия рассчитывает на поставки природного газа из Азербайджана - ВИДЕО 12 ноября 16:45 (UTC+04), Экономика 1 468
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение 12 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 951
Инфантино допустил появление будущей звезды футбола в Баку - ВИДЕО 12 ноября 16:37 (UTC+04), Спорт 826
Азербайджанская компания приобретет пять самолетов в США 12 ноября 16:35 (UTC+04), Экономика 1 618
АФФА вынесла наказания клубам Второй лиги 12 ноября 16:33 (UTC+04), Спорт 706
Теймур Мусаев сообщил о сокращении ледников в азербайджанской части Большого Кавказа - ФОТО 12 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 781
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Молдовы - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:26 (UTC+04), Официальная хроника 9 676
Массовое отравление в Лянкяране 12 ноября 16:24 (UTC+04), Общество 799
Науседа подчеркнул роль Азербайджана в энергоснабжении Европы 12 ноября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 428
Президент Монтенегро посетит Азербайджан 12 ноября 16:07 (UTC+04), Политика 1 451
Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:01 (UTC+04), Официальная хроника 13 629
Награда за преданность искусству: Шафаг Алиевой вручена особая медаль к юбилею - ФОТО 12 ноября 15:50 (UTC+04), Культура 805
Теймур Мусаев назначен председателем Комиссии по защите прав детей 12 ноября 15:42 (UTC+04), Политика 1 442
"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика 12 ноября 15:39 (UTC+04), Спорт 758
Банк ABB представил онлайн-журнал DigiLife! (R) 12 ноября 15:34 (UTC+04), Экономика 1 449
В Баку задержали водителя, сбившего брата ради шутки - ВИДЕО 12 ноября 15:30 (UTC+04), Общество 1 013
Литва надеется на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией - Президент Литвы 12 ноября 15:23 (UTC+04), Политика 1 455
Совет Европы выразил готовность поддержать мирные инициативы на Южном Кавказе 12 ноября 15:18 (UTC+04), Политика 1 438
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 15:10 (UTC+04), Официальная хроника 12 780
"Зиря" раскрыл планы на паузу в чемпионате Азербайджана 12 ноября 15:00 (UTC+04), Спорт 701
Саммит ЕПС в Дублине открывает для Азербайджана новые возможности - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 13 567
Европарламент выступил за диверсификацию поставок энергоресурсов 12 ноября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 449
Названо число задержанных в Испании во время всеобщей забастовки 12 ноября 14:49 (UTC+04), В мире 1 503
Болгария хочет получить как можно больше газа из Азербайджана - премьер-министр 12 ноября 14:44 (UTC+04), Экономика 1 540
Почасовая оплата позволит азербайджанцам увеличить свои доходы 12 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 793
Конституция — правовая опора независимой государственности Азербайджана — Азер Гараев 12 ноября 14:37 (UTC+04), Политика 1 439
Автомобиль въехал в группу людей в Германии 12 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 439
Азербайджан имеет большое значение для Европы - премьер-министр Словении 12 ноября 14:19 (UTC+04), Политика 7 135
Центр Саудовской Аравии затопило после рекордных осадков - ВИДЕО 12 ноября 14:14 (UTC+04), В мире 1 545
Молдова намерена расширить энергосотрудничество с Азербайджаном 12 ноября 14:10 (UTC+04), Политика 10 589
Bu yolda sola dönən sürücülər cərimələnir 12 ноября 14:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 493
"Нефтчи" опроверг слухи об уходе Мустафы Сека 12 ноября 14:00 (UTC+04), Спорт 707
Саммит ЕПС в Дублине: решаются вопросы безопасности и энергетики - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 13:48 (UTC+04), Политика 7 159
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла - ПРОГНОЗ 12 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 829
İşlədiyin saata görə maaş alacaqsan - Kimlər daha çox qazana biləcək? 12 ноября 13:37 (UTC+04), Azərbaycanca 1 455
Голосуем против нацизма, полируем Нжде! 12 ноября 13:33 (UTC+04), Политика 12 226
В Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества 12 ноября 13:23 (UTC+04), Политика 1 498
Премьер Ирландии подчеркнул роль Азербайджана в укреплении энергобезопасности Европы - ВИДЕО 12 ноября 13:18 (UTC+04), Политика 8 448
Тело композитора Арифа Мирзоева доставят из Германии в Азербайджан 12 ноября 13:14 (UTC+04), Общество 799
Европа больше не может игнорировать Баку – ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 12 ноября 13:09 (UTC+04), Политика 8 310
В Астане из окна выбросили чемоданы с долларами - ВИДЕО 12 ноября 13:04 (UTC+04), В мире 1 637
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Konstitusiya Azərbaycanın sabit dövlətçiliyə keçidinin simvoludur - Sevil Mikayılova 12 ноября 13:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 422
"Гянджа" примет непобежденного лидера Кубка Европы ФИБА 12 ноября 13:00 (UTC+04), Спорт 746
Главу Пентагона публично отчитали 12 ноября 12:53 (UTC+04), В мире 1 493
В Шеки задержали шесть человек за вырубку вековых буков - СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО 12 ноября 12:42 (UTC+04), Общество 837
В Азербайджане предупредили о прокате авто новичкам 12 ноября 12:36 (UTC+04), Общество 790
В Windows нашли способ узнать причину сбоя ПК 12 ноября 12:28 (UTC+04), Наука и технологии 750
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону 12 ноября 12:20 (UTC+04), Общество 1 163
В Азербайджане спрогнозировали рост ненефтяного ВВП 12 ноября 12:16 (UTC+04), Экономика 1 480
Масштабный град накрыл Индию - ВИДЕО 12 ноября 12:09 (UTC+04), В мире 1 532
Vəsiqəsiz şəxslərə avtomobil verənlərə XƏBƏRDARLIQ 12 ноября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 499
Голубая мечеть: армяно-иранский тандем наступает на азербайджанское наследие 12 ноября 12:00 (UTC+04), Политика 6 559
Mediaya 68 milyon manat ayrılacaq 12 ноября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 431
Азербайджанские батутисты вышли в финал мирового турнира в Китае 12 ноября 11:49 (UTC+04), Спорт 782
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 12 ноября 11:44 (UTC+04), Туризм
В Ашхабаде прошел концерт мастеров искусств Азербайджана и Туркменистана ко Дню Победы - ФОТО 12 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 538
В мире стали разрабатывать ПДД для летающих машин 12 ноября 11:27 (UTC+04), Автоновости 776
Sabunçu və Abşeronda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb 12 ноября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 491
Обрушение здания в Нью-Йорке, есть погибшие - ВИДЕО 12 ноября 11:15 (UTC+04), В мире 1 623
Еще новости