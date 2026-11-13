В Баку представили Caspi Yards — новый комплекс у Каспийского моря с 44-этажной Victory Tower - ФОТО - ВИДЕО (R)

В отеле Marriott Boulevard прошла презентация Caspi Yards - нового многофункционального комплекса Avant Group - и его главной архитектурной доминанты, 44-этажной Victory Tower (Zəfər Qülləsi).

Гостям рассказали о концепции проекта, его архитектурных решениях, ключевых особенностях и планах развития.

Caspi Yards займёт 13 гектаров. Рядом с комплексом планируется новая станция метро.

В проект войдут 11 жилых зданий и два бизнес-центра. На территории комплекса предусмотрены больница, школа, торговые центры, а также пространства для отдыха и спорта. Всё необходимое для жизни, работы, учёбы, лечения, покупок и досуга будет собрано в одном месте.

В основе проекта лежит концепция "город в городе": жилые кварталы и деловая инфраструктура, которые появятся вокруг новой станции метро, образуют единое городское пространство с хорошей транспортной доступностью, комфортным жильём и возможностями для бизнеса.

Особое внимание в Caspi Yards уделено технологиям "умного города" (Smart City). Проект предусматривает интеллектуальные системы доступа и управления зданиями, а также цифровые решения, которые распределяют пешеходные потоки в общественных зонах. В дальнейшем эти системы планируется дополнить технологиями искусственного интеллекта. Это позволит эффективнее управлять комплексом и сделает его удобнее для жителей и гостей.

С 44-этажной Victory Tower откроются панорамные виды на Каспийское море.

На презентации выступил основатель и руководитель Avant Group Али Гусейнов. Он рассказал об истории проекта и планах его развития. Говоря о значении Caspi Yards для будущего облика Баку, он отметил:

"Я верю, что этот проект вдохнёт новую жизнь в облик нашего прекрасного Баку. Величественная 44-этажная Victory Tower станет новым символом Бакинской бухты и проспекта 8 Ноября".

На мероприятии Avant Group подписала ряд партнёрских документов. С Международным банком Азербайджана (ABB) - меморандум о сотрудничестве в сфере ипотеки. С Landau Educational Group и Push30 - меморандумы о взаимопонимании: они касаются развития образовательной инфраструктуры и условий для здорового образа жизни будущих жителей комплекса.

Современная архитектура, жильё, офисы и социальная инфраструктура в одном квартале делают Caspi Yards важной частью новой городской среды Баку.

Caspi Yards реализуют совместно Avant Group и Moonwake Investment.

Продажи квартир первой очереди уже начались. В честь Дня Победы (8 ноября) на первые 44 квартиры действует скидка 8%. Предложение ограничено по времени.

Центр продаж находится по адресу: ул. Афияддина Джалилова, 23. Подробнее о проекте, планировках и условиях покупки можно узнать в центре продаж или по короткому номеру *0044.

Сайт: https://www.caspiyards.az/

YouTube: https://youtu.be/L9zuJ-XAObo

Instagram: https://www.instagram.com/caspiyards/