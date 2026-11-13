Анар Рзаев призвал вернуть Союзу писателей Азербайджана бюджет Центра перевода

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев призвал вернуть организации бюджетные средства, ранее выделявшиеся Центру перевода. По его словам, эти средства необходимы для перевода произведений азербайджанских писателей на иностранные языки и популяризации национальной литературы за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом А.Рзаев заявил в пятницу в ходе общественного обсуждения на тему "Приоритеты, вытекающие из выступления Президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу: межкультурный диалог и культурная дипломатия Азербайджана".

Он сообщил, что при отделении Центра перевода от Союза писателей и создании его в качестве самостоятельной структуры вместе с ним был передан и соответствующий бюджет.

По словам Анара Рзаева, несмотря на это, Союз писателей пытался содержать Центр перевода за счет собственных средств. Для этого первый этаж здания организации был сдан в аренду под ресторан.

Председатель Союза писателей обратился к парламенту с просьбой содействовать возвращению организации бюджетных средств, ранее выделявшихся Центру перевода.

"Обращаемся к парламенту с просьбой помочь нам вернуть Союзу писателей Азербайджана бюджет, выделявшийся Центру перевода", - подчеркнул он.

Анар Рзаев также затронул вопрос издания произведений азербайджанских писателей за рубежом. Он отметил, что популяризация национальной литературы на международном уровне не должна зависеть исключительно от инициативы зарубежных издательств - необходимо вести системную работу и внутри страны.