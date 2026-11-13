Дублинская декларация: Баку и Лондон закрепили то, что строили 30 лет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан установил отношения стратегического партнерства с еще одним государством. 12 ноября в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии была подписана совместная Декларация о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Достаточно одного взгляда на документ, чтобы понять его главную особенность: Декларация открывается не экономикой и не дипломатическими формулами, а разделом об обороне и безопасности. Для Лондона это принципиальный выбор. Подобные документы, где оборона стоит на первом месте, Великобритания подписывает с немногими странами, особенно за пределами Евросоюза. По сути, речь идет о европейском круге безопасности, который Лондон выстраивает уже много лет, подбирая партнеров штучно. И то, что в этот круг вошел Азербайджан, говорит о его значимости для Великобритании, особенно в нынешних геополитических реалиях.

После обмена подписанными документами, состоялась встреча двух лидеров, на которой было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Великобританией носили характер стратегического партнерства даже до принятия данного документа, а Ильхам Алиев подчеркнул, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане.

В Азербайджане и Великобритании всегда придавали особое значение взаимодействию друг с другом. Поздравляя в июле Энди Бернема с избранием главой правительства, Президент Азербайджана отмечал: "Тот факт, что компании из Соединенного Королевства были в числе первых иностранных компаний, приглашенных Азербайджаном после освобождения наших земель от оккупации, и принимают активное участие в проводимых сегодня там строительно-восстановительных работах, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между нашими странами".

30 сентября, принимая государственного министра по вопросам обороны Великобритании лорда Вернона Коакера, глава государства заявил, что в двустороннем партнерстве между нашими странами открывается новая страница - сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Коснувшись перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в нашей стране, Президент Ильхам Алиев в этой связи подчеркнул важность партнерства с Соединенным Королевством.

Подписанная в Дублине Декларация явилась лишь оформлением тех отношений, которые успешно развиваются уже десятилетия, после исторического визита в Лондон общенационального лидера Гейдара Алиева в феврале 1994 года. В ходе того визита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Сегодня этот документ перерос в оформление отношений еще более высокого уровня.

Декларация опирается и на совместные заявления 1994 и 1998 годов. В ней закреплены принципы, которые для Баку имеют принципиальное значение: Устав ООН, суверенитет, территориальная целостность и нерушимость международно признанных границ. Документ также ссылается на Вашингтонскую декларацию от 8 августа 2025 года и приветствует шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Лондон подтверждает поддержку усилий двух стран по достижению прочного мира через двусторонний диалог.

Декларация предусматривает стратегическое взаимодействие в сферах обороны и безопасности, торговли и инвестиций, образования и инноваций. Наибольшее внимание привлек раздел, касающийся оборонного сотрудничества, потому что в современном мире вопросы безопасности выходят на первый план.

Экономические отношения между Азербайджаном и Великобританией имеют давнюю и очень успешную историю. Достаточно сказать, что за девять месяцев 2026 года объем товарооборота между двумя странами за 9 месяцев 2026 года достиг 3 миллиардов 720,7 миллионов долларов. По данным Госкомтаможни, за год объем экспорта Азербайджана в Великобританию вырос в 14,4 раза. В отчетный период на торговлю с Великобританией пришлось около 10 процентов общего товарооборота Азербайджана, а экспорт в эту страну составил 14,5 процента от общего объема экспорта.

Цифры внушительные. Прибавим сюда ту роль, которую Великобритания, в частности британская ВР, играет в нефтегазовой отрасли Азербайджана, и картина будет полностью ясна.

Экономическому сотрудничеству в Декларации отведен отдельный раздел, и он далеко не формальный. Стороны договорились расширять торговлю и инвестиции, делая ставку на устойчивый и диверсифицированный рост. Приоритетными названы возобновляемая энергетика, инфраструктура и сфера услуг, а также прямые связи между компаниями, создание рабочих мест и развитие профессиональных навыков.

Отдельно в документе упоминается Средний коридор. Лондон поддерживает транспортные, логистические и инфраструктурные проекты, которые упрощают трансграничную торговлю. Для Азербайджана, который делает ставку на транзит между Азией и Европой, это важный сигнал.

В энергетике акцент сделан на "зеленом" переходе: возобновляемые источники, низкоуглеродные технологии, "зеленое" финансирование и устойчивость к климатическим рискам. Всё это прямо увязано с энергетической безопасностью. Стороны также намерены наладить диалог между финансовыми регуляторами и институтами по устойчивым инвестициям, торговому финансированию и поддержке малого и среднего бизнеса. Главной площадкой для продвижения этих инициатив остается Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Третий раздел Декларации посвящен образованию и инновациям. Речь идет о сотрудничестве в высшем и профессиональном образовании, о подготовке специалистов в цифровой и технической сферах, об обучении управленцев и госслужащих. Предусмотрены партнерства между университетами, научными центрами и бизнесом, работа в области цифровизации, новых технологий и медицины. Отдельно упомянут обмен опытом в сфере искусственного интеллекта и цифрового управления. Еще один пункт касается гуманитарных связей: развития обменов и профессиональных сетей, которые сближают общества двух стран.

У Азербайджана подписаны документы о стратегическом взаимодействии со многими государствами. Среди них - все мировые державы и государства, играющие ведущие роли в своих регионах. 12 ноября в этот список вошла и Великобритания. Впрочем, в Баку никогда не рассматривали эту страну как-то иначе. Британские интересы на Южном Кавказе присутствовали, зримо или незримо, исторически, и после восстановления Азербайджаном своей независимости, они стали серьезной поддержкой молодой стране. Поддержка эта, опять же, зримо или незримо, ощущалась и на политическом, и на экономическом фронтах.

В подписанной в Дублине Декларации первым пунктом указывается сотрудничество в сферах обороны и безопасности, что позволяет говорить о приоритете этого вопроса между странами. Чаще всего подобные документы начинаются с экономического и политического взаимодействия, дипломатических моментов, но азербайджано-британская Декларация о стратегическом партнерстве ставит во главу угла тему обороны и безопасности.

Отметим, что Азербайджан выстраивает оборонное сотрудничество с другими странами на разных уровнях - от юридически обязывающих договоров о союзничестве и взаимопомощи до политических хартий и деклараций о стратегическом партнерстве. В Декларации сказано, что участники будут развивать сотрудничество в области обороны, уделяя особое внимание подготовке кадров, наращиванию потенциала и взаимной согласованности действий, а также изучать возможности расширения сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе посредством реализации совместных инициатив в областях, представляющих взаимный интерес. Две страны будут укреплять сотрудничество по широкому кругу приоритетных направлений в сфере безопасности в ответ на меняющиеся вызовы и угрозы безопасности. Помимо этого, Декларация предусматривает более тесное взаимодействие правоохранительных органов, пограничных служб и судебных систем, а также совместную работу на многосторонних площадках там, где интересы сторон совпадают.

Вскоре после Второй карабахской войны, в январе 2021 года тогдашний британский посол в Баку Джеймс Шарп на встрече с министром обороны АР Закиром Гасановым заявил, что приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере. Он также подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В августе текущего года посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман на пресс-конференции заявил: "Поддерживая развитие собственного потенциала Азербайджана, мы стремимся и дальше углублять сотрудничество в сфере обороны посредством обучения с использованием британского опыта, более тесных оборонных связей и новых возможностей для сотрудничества. Великобритания гордится тем, что стала одним из первых международных партнеров, оказавших поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане, и мы с нетерпением ожидаем продолжения этой поддержки, чтобы обеспечить безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев".

Заявление посла, визит министра обороны Великобритании лорда Вернона Коакера в Баку в конце 2025 года, а также подписание Двустороннего плана оборонного сотрудничества на 2026-2027 годы вывели на новый уровень двустороннее сотрудничество в сфере военного образования, штабной подготовки, кибербезопасности, военной медицины, оборонной промышленности и совместных учений.

На сегодня самым ощутимым содействием британской стороны в сфере безопасности Азербайджану является участие в ликвидации последствий армянской агрессии и оккупации. Великобритания является одним из первых и ключевых международных партнеров Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования освобожденных территорий, оказывая регулярную финансовую, техническую и экспертную поддержку. Британская сторона и ANAMA тесно сотрудничают. В сентябре года руководство ANAMA и посол Дункан Норман провели переговоры о новых проектах, направленных на ускорение безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Британская помощь выражается в предоставлении технической помощи и технологий, финансировании и институциональной поддержке.

Так, британская компания RPS Energy Ltd. внедрила совместно с ANAMA систему дистанционного обследования минных полей (RAMS). Она позволяет обнаруживать взрывоопасные предметы с помощью беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта. В декабре 2025 года посольство Великобритании объявило о запуске нового совместного проекта с ANAMA, связанного с повышением квалификации саперов и использованием специально обученных животных-миноискателей.

Отметим, что правительство Великобритании неоднократно выделяло целевое финансирование (включая гранты по 500 тыс. фунтов стерлингов) через Программу развития ООН (ПРООН) для закупки необходимого снаряжения и расширения технического потенциала азербайджанских саперов. К работе на освобожденных территориях привлечена британская неправительственная организация MAG (Mines Advisory Group), которая делится опытом оценки рисков и очистки территорий.

Особое значение имеет программа подготовки военных инструкторов. В декабре 2025 года в Центре подготовки и образования армии Азербайджана состоялась церемония выпуска участников четырехнедельного курса Instructor Training Course, организованного при участии британских и чешских инструкторов. Цель программы - повышение профессионального уровня азербайджанских военнослужащих и развитие национального потенциала подготовки военных кадров.

Важным событием стало решение Великобритании в октябре 2025 года снять действовавшие ограничения на экспорт вооружений в Азербайджан и Армению. Это создало дополнительные юридические возможности для развития военно-технических контактов. Эмбарго было введено в 1992 года под эгидой ОБСЕ и снято в связи с прогрессом в мирном процессе после вашингтонских договоренностей Азербайджана и Армении. Это, конечно, не означает, что в армиях двух стран уже завтра появится британское вооружение, но сам по себе факт снятия ограничений говорит о том, что Лондон развязал себе руки и теперь может расширять взаимодействие с Баку по еще большему числу направлений.

В марте 2025 года посольство Великобритании в Баку сообщило о назначении первого в Азербайджане британского военного атташе. "Мы рады объявить о назначении Гэвина Тарбарда. Это исторический шаг, который подчеркивает укрепление британско-азербайджанского партнерства и откроет новые возможности для сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - говорилось в заявлении дипмиссии.

Таким образом, Дублинская декларация подвела черту под этапом, когда оборонное взаимодействие Лондона и Баку сдерживалось и эмбарго, и отсутствием постоянных механизмов, и точечным характером совместных проектов. Сегодня у этих отношений есть все, что отличает системное партнерство от эпизодических контактов: снятые ограничения на военно-техническое сотрудничество, двусторонний план на 2026-2027 годы, британский военный атташе в Баку и, главное, политическое решение, закрепленное подписями лидеров.

При этом документ не сводится к обороне. Экономика, энергетика, Средний коридор, образование и технологии прописаны в нем не менее подробно, а значит, партнерство задумано как многоплановое.

Для Азербайджана это еще один элемент многовекторной архитектуры безопасности, в которой Баку сам выбирает партнеров и определяет формат отношений с ними. Для Великобритании это укрепление позиций в регионе, роль которого после установления мира на Южном Кавказе и развития Среднего коридора только растет. Декларация предусматривает ежегодные встречи в рамках стратегического партнерства, и они позволят наполнять документ конкретным содержанием. А опыт последних трех десятилетий показывает, что Баку и Лондон умеют превращать подписанные бумаги в реальные проекты