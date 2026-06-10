Баку и Лондон обменялись мнениями о будущих проектах по разминированию

Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов провел встречу с делегацией во главе с заместителем посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Эдвардом Эвансом.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ANAMA.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о взаимном сотрудничестве в сфере гуманитарного разминирования и его укреплении, а также о существующих приоритетах и будущих проектах в этой области.