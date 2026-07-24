На пляже Австралии нашли загадочные шары из космоса - ФОТО

На побережье Австралии обнаружили шесть металлических сфер, которые, по предварительным данным, являются баллонами высокого давления от ракеты-носителя. Об этом сообщает Space.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Находки были сделаны в начале июля на пляже Форрест-Бич недалеко от города Ингем. После обнаружения вокруг объектов создали 50-метровую зону безопасности, а их происхождение и принадлежность продолжают устанавливать.

Исполнительный директор Центра исследований орбитального мусора и входа в атмосферу (CORDS) при Aerospace Corporation Марлон Сордж объяснил, что подобные резервуары часто изготавливают из титана, благодаря чему они способны переживать вход в атмосферу практически без повреждений. По его словам, такие объекты замедляются эффективнее массивных металлических фрагментов и нередко опускаются на поверхность относительно мягко.

Эксперт отметил, что проблему можно значительно сократить, если космические агентства и операторы запусков будут чаще использовать контролируемый сход верхних ступеней с орбиты, направляя их в безопасные районы. В противном случае обломки могут случайно падать на сушу или выноситься на побережье.

Исполнительный директор Центра воздушного и космического права Университета Миссисипи Мишель Хэнлон добавила, что подобные находки становятся все более вероятными из-за роста числа космических запусков. По ее словам, большинство фрагментов падает в океан, однако наиболее прочные детали иногда достигают берега.

Она подчеркнула, что ключевой задачей остается не маркировка таких объектов, а совершенствование систем отслеживания и обмена информацией, позволяющих быстро определить их происхождение и возможную опасность.