В Грузии энергосбой задержал поезд Баку - Тбилиси

Из-за проблем с электроснабжением на железнодорожном участке Гардабани - Тбилиси утром была задержана отправка поезда, следовавшего по маршруту Баку - Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поскольку устранение неисправности заняло продолжительное время, пассажирам, не пожелавшим ждать, разрешили покинуть поезд в Гардабани.

В итоге поезд прибыл в Тбилиси с задержкой на 2 часа 30 минут.

Отметим, что 24 и 25 июля в различных регионах Грузии, включая столицу, были зафиксированы перебои с электроснабжением.