https://news.day.az/society/1850239.html В Грузии энергосбой задержал поезд Баку - Тбилиси Из-за проблем с электроснабжением на железнодорожном участке Гардабани - Тбилиси утром была задержана отправка поезда, следовавшего по маршруту Баку - Тбилиси.
В Грузии энергосбой задержал поезд Баку - Тбилиси
Из-за проблем с электроснабжением на железнодорожном участке Гардабани - Тбилиси утром была задержана отправка поезда, следовавшего по маршруту Баку - Тбилиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поскольку устранение неисправности заняло продолжительное время, пассажирам, не пожелавшим ждать, разрешили покинуть поезд в Гардабани.
В итоге поезд прибыл в Тбилиси с задержкой на 2 часа 30 минут.
Отметим, что 24 и 25 июля в различных регионах Грузии, включая столицу, были зафиксированы перебои с электроснабжением.
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