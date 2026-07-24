Азербайджанские компании переходят от регионального уровня к глобальному - ОБЗОР от Azernews

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Когда на протяжении многих лет оценивалось положение экономики Азербайджана на глобальной карте, в сознании естественным образом возникала картина поступающих в страну иностранных инвестиций, деятельности транснациональных корпораций на Каспии и масштабных нефтегазопроводов, протянувшихся из Баку на Запад. Расположенный на пересечении Востока и Запада, Азербайджан прежде всего воспринимался как центр привлечения международного капитала и экспорта ресурсов. Фундаментальные изменения последних лет показывают, что этот экономический ландшафт полностью перестраивается прямо на наших глазах. Азербайджан стремительно выходит за рамки роли страны, которая лишь принимает иностранный капитал и продает свои природные ресурсы. Сегодня наши национальные бренды, включая государственные и частные компании, превращаются в транснациональные структуры, экспортирующие капитал, приобретающие зарубежные активы и становящиеся непосредственными участниками наиболее конкурентных мировых рынков. Это уже не обычное расширение бизнеса, а наглядное проявление стратегии Азербайджана, направленной на завоевание нового и амбициозного положения в глобальной экономической архитектуре.

В авангарде этого исторического процесса находятся хорошо известные международные достижения государственного гиганта SOCAR. Выйдя за пределы региона, компания создала обширную систему активов - от нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в Турции до разветвленных логистических и топливно-розничных сетей в Европе. Последние шаги еще больше расширяют географию деятельности SOCAR. Приобретение долей в стратегических газовых месторождениях Израиля для участия в освоении морских ресурсов, а затем выход в Африку с присоединением к крупному нефтегазовому проекту в Кот-д'Ивуаре показывают, что государственная корпорация уже давно переросла статус регионального переработчика и трейдера. Она превратилась в глобального производителя, обладающего правами на разработку ресурсов недр на разных континентах и по обе стороны океанов. Эта стратегия диверсифицирует источники доходов страны и одновременно расширяет геоэкономическое влияние Азербайджана за пределы Азии и Европы, охватывая Африку.

Самая интересная и новая глава глобального расширения национальной экономики, безусловно, пишется частным сектором. Еще недавно приобретение крупных энергетических активов за рубежом считалось исключительной сферой деятельности государственных компаний. Однако выход GL Group на международную арену окончательно разрушил эту традицию. Первое приобретение компанией доли участия в газовом проекте в Турции обеспечило ценный операционный опыт и подготовило почву для исторического шага - выхода на рынок Соединенных Штатов, самый конкурентный, технологически сложный и строго регулируемый нефтегазовый рынок мира. Полное приобретение четырех нефтегазовых месторождений в знаменитом Пермском бассейне штата Техас, управление которыми осуществляется непосредственно за счет азербайджанского частного капитала и инженерных компетенций, подтверждает зрелость отечественного бизнеса. Работа в качестве непосредственного производителя и оператора на столь значимом рынке, как Северная Америка, ясно показывает, что частный сектор Азербайджана полностью готов к глобальной конкуренции и способен управлять крупными международными проектами.

Глобальная экспансия отнюдь не ограничивается энергетическим сектором. В сфере логистики и транспорта Азербайджан оставляет позади замкнутое мышление, ограниченное рамками Каспийского бассейна. Азербайджанское Каспийское морское пароходство ASCO, десятилетиями работавшее преимущественно в региональных водах, после стратегических структурных преобразований и модернизации флота последних лет вышло в открытый океан. Включив в состав флота сухогрузы класса Handysize с высокой грузоподъемностью и направив их на глобальные океанские маршруты, ASCO обеспечило присутствие азербайджанского флага и капитала на акваториях от Атлантического до Индийского океана. Эти суда слишком велики для прохождения по Волго-Донскому каналу, однако они приносят валютную выручку на международном фрахтовом рынке и закрепляют за нашей страной статус полноценного участника мировой морской логистики.

В конечном счете формирующаяся картина представляет собой не череду случайных успехов, а закономерный результат капитала, технических компетенций и управленческого опыта, накопленных за долгие годы. Развитие, охватившее огромную географию - от Северной Америки до Африки, от Средиземноморья до мирового океана, - подтверждает, что Азербайджан больше не ограничивается ролью экспортера ресурсов. Страна уверенно утвердилась в качестве центра глобального капитала, инновационных деловых подходов и амбициозных международных стратегий. Выходящие на мировую арену компании - как государственные, так и частные - укрепляют устойчивость национальной экономики, диверсифицируют валютные поступления и выводят престиж бренда "Made in Azerbaijan" на совершенно новый уровень во всем мире.