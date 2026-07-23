На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создается Фонд постоянного расселения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)" и "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц". Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Жилые площади, входящие в Фонд, будут предоставляться гражданам уже не на основе договора аренды, а на праве собственности. Порядок переселения вынужденных переселенцев в жилые помещения Фонда и передачи этих жилых помещений в их собственность будет определяться органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно изменению, внесенному в закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", юридически точно определяется утрата статуса в случае, если лицо получает новое жилье на освобожденной от оккупации территории взамен прежнего места жительства либо отказывается от такой возможности.

Указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, Кабинет министров в соответствии со статьей 108-1 Жилищного кодекса в 4-месячный срок по согласованию с Президентом Азербайджана утвердит порядок переселения вынужденных переселенцев в жилые помещения фонда постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях и передачи этих жилых помещений в их собственность.