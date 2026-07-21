Трамп пообещал ударить по ядерному объекту в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы абсолютно будем атаковать. Новый объект, о котором они (неназванные источники американской прессы - прим. ТАСС) говорят", - отметил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Ирана по просьбе журналистов на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. "Они (иранские власти - прим. ТАСС), возможно, пытаются воссоздать объект", - считает Трамп. "Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном [оружии], мы будем бить очень мощно", - подчеркнул американский лидер.