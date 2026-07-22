Европа рискует потерять миллиарды из-за снижения урожая зерновых - ВИДЕО

Европа из-за аномальной жары в июне может потерять на урожае зерновых около €2 млрд, а в целом объем утраченного урожая прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн зерновых.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

ECIU (исследовательский фонд объединяющий ряд университетов в ЕС) подчеркивает, что больше всего от этого пострадают Франция, Венгрия и Испания.

На видео из Барселоны ставший характерным для Испании в этом году мощный нисходящий поток воздуха, обычно встречающийся в пустынях.