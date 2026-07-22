https://news.day.az/world/1849614.html Европа рискует потерять миллиарды из-за снижения урожая зерновых - ВИДЕО Европа из-за аномальной жары в июне может потерять на урожае зерновых около €2 млрд, а в целом объем утраченного урожая прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн зерновых. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Европа рискует потерять миллиарды из-за снижения урожая зерновых - ВИДЕО
Европа из-за аномальной жары в июне может потерять на урожае зерновых около €2 млрд, а в целом объем утраченного урожая прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн зерновых.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
ECIU (исследовательский фонд объединяющий ряд университетов в ЕС) подчеркивает, что больше всего от этого пострадают Франция, Венгрия и Испания.
На видео из Барселоны ставший характерным для Испании в этом году мощный нисходящий поток воздуха, обычно встречающийся в пустынях.
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