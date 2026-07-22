https://news.day.az/society/1849504.html Определены структуры для контроля водных ресурсов Определены органы, которые будут осуществлять государственный мониторинг водных объектов. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Положение о правилах проведения государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов".

Определены структуры для контроля водных ресурсов

Общество, 22 июля 2026 11:36 (UTC +04:00) 712
Определены структуры для контроля водных ресурсов

Определены органы, которые будут осуществлять государственный мониторинг водных объектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Положение о правилах проведения государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов".

Согласно постановлению, государственный мониторинг водных объектов будет осуществляться Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, а мониторинг рыбного хозяйства рыбохозяйственных водных объектов - Министерством сельского хозяйства совместно с соответствующими государственными органами (структурами).

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