Определены структуры для контроля водных ресурсов

Определены органы, которые будут осуществлять государственный мониторинг водных объектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Положение о правилах проведения государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов".

Согласно постановлению, государственный мониторинг водных объектов будет осуществляться Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, а мониторинг рыбного хозяйства рыбохозяйственных водных объектов - Министерством сельского хозяйства совместно с соответствующими государственными органами (структурами).