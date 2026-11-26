Ученые из Университета Нью-Мексико обнаружили, что концентрация микропластика в тканях головного мозга умерших людей в 7-30 раз превышает таковую в печени и почках. Этот феномен может быть связан с активным кровотоком в мозге и способностью частиц пластика преодолевать барьер между кровеносной и центральной нервной системой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сравнили две группы образцов мозга умерших людей: ткани, полученные при вскрытиях в 2016 году, и ткани из образцов 2024 года. В первой группе медианная концентрация пластиковых частиц составляла 3345 мкг на грамм ткани, во второй - 4917 мкг. В более поздних образцах она оказалась примерно на 47% выше, что могло отражать более высокий уровень загрязнения окружающей среды.

Авторы обнаружили в тканях преимущественно полиэтилен - в виде очень мелких фрагментов, в том числе наночастиц.

"Такие частицы могут проникать в мозг через гематоэнцефалический барьер, который обычно защищает его от вредных веществ. Эксперименты на животных уже показали, что нанопластик способен преодолевать этот биохимический фильтр между кровеносной системой и тканью головного и спинного мозга", - уточнили исследователи.

Наличие микро- и нанопластика в тканях человека связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых катастроф, хроническим воспалением, нейротоксичностью и нарушениями репродуктивной функции. При этом исследование не доказывает, что микропластик вызывает деменцию или другие заболевания мозга. Пока неизвестно, способствует ли накопление частиц развитию болезни или связано с уже существующими изменениями в тканях.

Кроме того, результаты работы вызвали дискуссию из-за ограничений методов измерения микропластика в биологических образцах. Немецкий Федеральный институт оценки рисков указал на методологические неопределенности, которые могли привести к завышению полученных концентраций.