25 ноября 2026 года в 14:06:30 по местному времени в Гарадагском районе произошло извержение грязевого вулкана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), извержение было зарегистрировано восемью цифровыми сейсмическими станциями, расположенными в окрестностях вулкана.

Извержение характеризовалось одной фазой и продолжалось 15 минут.

"Энергия, выделившаяся во время извержения, составила 1,15 × 10⁷ джоулей. Извержение было зарегистрировано на глубине 2 км", - говорится в сообщении.