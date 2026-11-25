Азербайджанский фильм "Тагиев: Школа" включен в список картин, допущенных к участию в борьбе за 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Как передает Day.Az, согласно списку, обнародованному Американской академией кинематографических искусств и наук, в целом в этой категории допущенными к борьбе за награду признаны 104 фильма, что является рекордным показателем для номинации "Лучший международный фильм". В число претендентов вошла и азербайджанская картина "Тагиев: Школа".

По информации Академии, из 104 фильмов, включенных в список, 100 были представлены странами или регионами, а четыре - отобраны на основании наград, завоеванных на международных фестивалях.

Отметим, что в этом году к участию в борьбе за премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм" допущены 38 картин, а в категории "Лучший документальный фильм" - 190. Показатели, зафиксированные в категориях анимационного и международного кино, являются рекордными.

Объявление шорт-листа из 15 фильмов в категории "Лучший международный фильм" намечено на 15 декабря. Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 21 января 2027 года.

Напомним, что 99-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.