В ближайшие несколько лет искусственный интеллект может автоматизировать в Азербайджане часть рутинных задач в колл-центрах и на других операторских позициях. В таких же сферах, как медицина и управление проектами, использование этой технологии позволит специалистам выполнять свою работу более эффективно.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в рамках мероприятия, организованного действующей при Национальном центре искусственного интеллекта "AI Academy", преподаватель академии Джем Сертдаг. В мероприятии приняли участие представители университетов, тренеры академии, а также специалисты в области человеческого капитала, трансформации и управления на основе искусственного интеллекта.

По словам Д.Сертдага, работа сотрудников колл-центров, отвечающих на стандартные вопросы на основе заранее определенной базы данных, наиболее подвержена автоматизации. Он считает, что в ближайшие годы эти изменения могут наблюдаться как в Азербайджане, так и в Турции.

Эксперт отметил, что врачи, медсестры и другие медицинские работники могут усовершенствовать свою работу, освоив инструменты искусственного интеллекта. Руководители проектов, в свою очередь, при грамотном применении этих технологий смогут достигать более качественных результатов в более короткие сроки.

Д. Сертдаг подчеркнул, что в традиционных учебных заведениях адаптация к новым технологиям может занимать несколько лет, тогда как "AI Academy" способна обновлять учебную программу в сжатые сроки. По его словам, академия изменила около 10 процентов учебной программы первого потока для второго потока, а также внесла обновления в программу третьего потока.

На программу инженерии искусственного интеллекта академии в среднем поступает 3 тысячи заявок на каждый поток. После первичного отбора около 2 500 кандидатов сдают онлайн-экзамен по базовой математике и английскому языку. 300 кандидатов, показавших наивысшие результаты, допускаются к очному экзамену по высшей математике. Из них 200 человек приглашаются на собеседование, и в итоге на программу зачисляются 100 человек.

Первые четыре месяца десятимесячной программы отводятся математике. На последующих этапах преподаются программирование на языке Python, машинное обучение и глубокое обучение. Программа в общей сложности охватывает более 250 часов занятий.

Из первого потока, приступившего к обучению в сентябре 2025 года, выпускниками стали 57 человек. По словам Д. Сертдага, 61 процент из них в настоящее время трудоустроен. Второй поток завершит обучение в декабре, а выпуск состоится 25 декабря. Третий поток уже приступил к занятиям, а старт обучения следующего потока запланирован на февраль 2027 года.

В рамках следующего набора академия нацелена на сотрудничество с университетами для выявления перспективных студентов, а также на обучение навыкам инженерии искусственного интеллекта сотрудников компаний, находящихся на начальном этапе карьеры.

Свою первую региональную программу "AI Academy" реализует в сотрудничестве с Нахчыванским государственным университетом. На подготовительном этапе проводится обучение для преподавателей вуза. Программа нацелена на развитие знаний и навыков в области искусственного интеллекта и создание новых образовательных возможностей для местных талантов. В дальнейшем эту модель планируется применить и в других регионах Азербайджана.