Авиакомпания Azerbaijan Airlines объявляет акцию "Чёрная пятница". С 25 по 30 ноября 2026 года пассажиры смогут приобрести билеты эконом- и бизнес-класса по выбранным международным направлениям со скидкой до 25%.

Кроме того, участники программы "AZAL Miles" могут получить скидку до 35% при оформлении билетов за мили через мобильное приложение с использованием промокода BLUEFRIDAY.

Провести декабрьские праздники в другом городе, навестить близких в зимний сезон или запланировать первое весеннее путешествие - отличная возможность воспользоваться этим предложением и заранее спланировать поездку.

Кампания распространяется на следующие даты вылета:

1-20 декабря 2026 года

10 января - 28 февраля 2027 года

1-30 апреля 2027 года

Размер скидки зависит от направления и выбранного тарифа. Скидка применяется только к тарифной части стоимости билета. Налоги и другие сборы оплачиваются в полном объёме. Количество билетов со скидкой ограничено. Акция не распространяется на код-шеринговые, чартерные и внутренние рейсы.

Билеты можно приобрести на сайте Azerbaijan Airlines, в мобильном приложении авиакомпании, а также в билетных кассах и аккредитованных агентствах.