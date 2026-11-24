Мы приветствуем проект TRIPP и надеемся на его реализацию в короткие сроки.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, передает Day.Az.

По словам министра, в связи с тем, что точки входа и выхода коридора расположены на границе с Азербайджаном, азербайджанская сторона регулярно информировалась о ходе процесса, чтобы сделать возможной реализацию проекта и соответствующим образом скоординировать работы.

"Значимость этой инициативы для Азербайджана оценивается в двух основных плоскостях. Первый аспект связан с внутригосударственным контекстом и создает дополнительные возможности для беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой. Второй же аспект охватывает более широкий региональный контекст. Так, этот маршрут, выступая в качестве нового ответвления и направления Среднего коридора Восток-Запад, принесет дополнительные возможности и преимущества не только Армении, но и всем странам региона", - отметил он.

Министр добавил, что параллельно реализуемые другие инфраструктурные проекты также дополняют этот процесс. В частности, предусматривается завершение работ по увеличению пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. "В то же время в Турции начата реализация проекта строительства железной дороги Карс-Ыгдыр-Дилуджу протяженностью 224 километра. Азербайджан также выводит строящиеся новые железнодорожные линии к азербайджано-армянской границе, а кроме того, ведет работы по повышению качества существующей линии в Нахчыванской Автономной Республике и ее увязке с проектами в Турции. Все эти линии в совокупности формируют в дополнение к коридору Восток-Запад единый широкий коридор и новое звено для самого Южного Кавказа. Это звено позволяет в зависимости от потребностей гибко перенаправлять грузовые маршруты в различных направлениях", - сказал глава МИД.