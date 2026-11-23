Азербайджан продолжает работу по более эффективному использованию возможностей Среднего коридора, цифровизации логистических операций и повышению оперативности международных грузоперевозок. Особое значение в этом процессе имеет развитие Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят в качестве мультимодального транспортно-логистического и производственного центра.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев в понедельник на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщил корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что одним из основных приоритетов в сфере транспорта и логистики является отказ от бумажного документооборота, отслеживание грузов в режиме реального времени и согласование трансграничных цифровых систем.

По словам Ф. Алиева, другим важным направлением является расширение участия частного сектора и совершенствование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). В этих рамках предусматривается более активное привлечение к процессам частных логистических компаний, морских транспортных агентств, операторов терминалов и судоходных компаний, внедрение инноваций и повышение операционной эффективности.

Начальник отдела отметил, что СЭЗ Алят развивается в качестве мультимодального транзитного центра, объединяющего морской, железнодорожный и воздушный транспорт в едином пространстве.

Он сообщил, что начало деятельности грузового аэропорта Алят запланировано на 2027 год. Это позволит еще больше расширить транспортные и логистические возможности СЭЗ.

Ф. Алиев подчеркнул, что в СЭЗ Алят для инвесторов действует благоприятный правовой и фискальный режим. "Эти условия могут позволить международным производителям импортировать необходимые компоненты через Средний коридор, производить в Азербайджане инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью и экспортировать ее на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Речь идет не только о производстве традиционной промышленной продукции. Перспективы сотрудничества также охватывают критические минералы, возобновляемую энергетику, центры искусственного интеллекта и инфраструктуру передачи данных", - сказал он.

Начальник отдела также обратил внимание на то, что проект Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии является частью этого процесса. "Основными факторами, делающими Азербайджан привлекательным для международных инвесторов, являются политическая воля, стабильность и достигнутые результаты в реализации проектов. Мы предлагаем безопасную, быструю и бесперебойную платформу не только для перевозки грузов и пассажиров, но и для передачи экологически чистой и возобновляемой энергии на европейские рынки", - заявил он.

Ф. Алиев подчеркнул наличие большого потенциала для расширения сотрудничества с итальянскими компаниями. По его словам, возможно осуществление совместных проектов с итальянскими компаниями в сферах железнодорожной инженерии, морских технологий, интеллектуальной логистики, производства и устойчивой инфраструктуры.

Он добавил, что проекты государственно-частного партнерства, цифровые решения и сотрудничество в сфере производства в СЭЗ Алят могут расширить участие итальянского бизнеса в транспортных и экономических инициативах Азербайджана.

По его словам, цель заключается в создании интегрированного и устойчивого экономического "моста" на всем евразийском пространстве за счет использования реального потенциала Среднего коридора, а также во внесении вклада в долгосрочное благосостояние региона.