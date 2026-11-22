Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на международном турнире Velvet Road, проходившем в Ташкенте (Узбекистан) с 16 по 22 ноября. В активе наших спортсменов три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в соревнованиях среди мужчин Расул Ахмедзаде занял второе место в упражнениях на коне, завоевав серебряную медаль.

Азербайджанские гимнастки успешно выступили как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Сборная в составе Дениз Алиевой, Назенин Теймуровой и Айназ Меджидзаде заняла первое место в командном многоборье, завоевав золотую медаль.

В индивидуальном многоборье победительницей турнира стала Дениз Алиева, а Назенин Теймурова заняла третье место. Среди юниорок Лала Заманлы завоевала серебряную медаль в многоборье.

Азербайджанские спортсменки также отличились в финалах на отдельных снарядах. Дениз Алиева выиграла золото в упражнениях на разновысоких брусьях и бронзу в опорном прыжке.

Назенин Теймурова стала серебряным призером в опорном прыжке и бронзовым призером в упражнениях на разновысоких брусьях. Среди юниорок Лейла Мамедзаде также завоевала бронзовую медаль на разновысоких брусьях.

Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили международный турнир в Ташкенте с тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

Самой титулованной представительницей сборной Азербайджана на турнире стала Дениз Алиева, завоевавшая четыре награды - два золота и одну бронзу в индивидуальных соревнованиях, а также золото в командном многоборье.