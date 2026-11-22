Математик американской компании Anthropic Левент Альпеге утверждает, что с помощью ИИ-модели Claude обнаружил доказательство гипотезы Римана - одной из семи "проблем тысячелетия". Об этом он сообщил в своем заявлении, опубликованном на его личном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я полагаю, что, работая с Claude, обнаружил доказательство гипотезы Римана. На самом деле метод легко распространяется гораздо дальше, позволяя решить обобщенную гипотезу Римана, а при наличии большего времени, как я ожидаю, и расширенную гипотезу Римана", - написал исследователь.

По словам Альпеге, перед публикацией он обсудил свое заявление с главой Anthropic Дарио Амодеем. Сейчас математик продолжает работу над научной статьей, которую пока считает слишком объемной и сложной для восприятия. В качестве промежуточного материала он представил доказательство, записанное на языке программирования Lean, предназначенном для формализации и проверки математических утверждений.

Теперь работу предстоит проверить математическому сообществу. Сам Альпеге признал, что некоторые ее части вызывают сомнения даже у него, поскольку при подготовке доказательства он в значительной степени полагался на искусственный интеллект.

Гипотезу Римана сформулировал немецкий математик Бернхард Риман в 1859 году. Она имеет большое значение для теории чисел и прикладной математики. В 2000 году Математический институт Клэя включил ее в список семи "проблем тысячелетия", установив награду в $1 млн за доказательство.