Сборная Англии по футболу возглавила рейтинг фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 по букмекерским оценкам, приведенным после жеребьевки четвертьфиналов турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вероятность победы английской команды оценивается в 22%. На втором месте располагается Испания с показателем 20,3%, а тройку замыкает Франция, шансы которой составляют 19,2%.

В пятерку главных претендентов на трофей также вошли Германия (11,3%) и действующий победитель турнира Португалия (10,3%).

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги наций УЕФА, по итогам которой определились следующие пары:

Испания - Франция

Норвегия - Англия

Нидерланды - Португалия

Бельгия - Германия

Четвертьфинальные противостояния пройдут в марте 2027 года. Победители двухматчевых дуэлей выйдут в финальную часть турнира, запланированную на 9-13 июня.