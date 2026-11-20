Букмекеры назвали фаворита Лиги наций УЕФА после жеребьевки
Сборная Англии по футболу возглавила рейтинг фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 по букмекерским оценкам, приведенным после жеребьевки четвертьфиналов турнира.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вероятность победы английской команды оценивается в 22%. На втором месте располагается Испания с показателем 20,3%, а тройку замыкает Франция, шансы которой составляют 19,2%.
В пятерку главных претендентов на трофей также вошли Германия (11,3%) и действующий победитель турнира Португалия (10,3%).
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги наций УЕФА, по итогам которой определились следующие пары:
Испания - Франция
Норвегия - Англия
Нидерланды - Португалия
Бельгия - Германия
Четвертьфинальные противостояния пройдут в марте 2027 года. Победители двухматчевых дуэлей выйдут в финальную часть турнира, запланированную на 9-13 июня.
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