В оползневой зоне на участке Бадамдар - 20-й участок в Баку зафиксировано дальнейшее расширение трещин. Оползневая активность на территории сохраняется.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в ответ на запрос в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Отмечается, что в ходе очередного мониторинга, проведенного специалистами Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов в Сабаильском районе, на участке Бадамдар - 20, установлено, что по сравнению с ранее зафиксированными результатами трещины в оползневой зоне несколько расширились, а оползневая активность продолжается. За динамикой ситуации на территории ведется наблюдение.

Напомним, в Сабаильском районе Баку, на участке Бадамдар - 20, произошел оползень. Было направлено официальное обращение с целью принятия соответствующих мер по эвакуации находящихся на территории людей в безопасное место и временному ограничению деятельности расположенных поблизости объектов.