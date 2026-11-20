Азербайджанские специалисты сыграли важную роль в становлении нефтегазовой промышленности Вьетнама, начиная с геологоразведки и заканчивая морским бурением и подготовкой местных кадров.

Как передает Day.Az, об этом рассказала специальный корреспондент Trend Ляман Зейналова из Ханоя.

По ее словам, история сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере началась в 1959 году, когда первый президент Вьетнама Хо Ши Мин посетил Азербайджан.

"Ознакомившись с опытом азербайджанских нефтяников, Хо Ши Мин обратился с просьбой направить специалистов во Вьетнам для содействия созданию собственной нефтегазовой отрасли.

Азербайджанские специалисты приняли участие в геологоразведочных работах, морском бурении и инженерных проектах, заложив основу для дальнейшего развития нефтегазовой промышленности Вьетнама.

Важным этапом стало создание в 1981 году советско-вьетнамского совместного предприятия "Вьетсовпетро", в деятельности которого участвовали и азербайджанские специалисты.

Уже в 1986 году во Вьетнаме началась промышленная добыча нефти на месторождении "Белый тигр" (Bạch Hổ). Это событие стало важной вехой в развитии нефтяной промышленности страны", - отметила спецкор.

Кроме того, помощь Азербайджана охватывала и сферу образования: "Тысячи вьетнамских специалистов получили образование в Азербайджане и впоследствии применяли приобретенные знания на родине".

В заключение журналист подчеркнула, что сотрудничество двух стран в нефтегазовом секторе продолжается и сегодня.

"Его важной составляющей являются отношения между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и вьетнамской PetroVietnam.

История становления нефтегазовой промышленности Вьетнама свидетельствует о значительном вкладе азербайджанских специалистов в развитие этой отрасли", - заключила Зейналова.