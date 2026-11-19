В ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам ожидаются встреча глав двух государств, подписание документов в различных сферах экономики и принятие совместной декларации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает специальный корреспондент Trend Ляман Зейналова из Ханоя.

По ее словам, экономические связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться, а предстоящие переговоры будут посвящены дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Напомним, что 19 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли во вьетнамскую столицу.