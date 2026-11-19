Двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча состоялась на полях саммита АТЭС в преддверии трехсторонней встречи с участием лидеров РФ, КНР и США.

Это третья личная встреча председателя КНР и президента США в 2026 году. В мае Трамп совершил государственный визит в Пекин, а в сентябре Си Цзиньпин посетил Вашингтон с ответным визитом.

Саммит лидеров экономик АТЭС проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября. В объединение входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.