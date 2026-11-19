В Китае началась двусторонняя встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, в ходе переговоров Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с российским лидером. По его словам, встреча может привести к важным и позитивным результатам.

Отметим, что встреча президентов России и США проходит в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.