https://news.day.az/world/1875427.html Путин и Трамп проводят двустороннюю встречу В Китае началась двусторонняя встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, в ходе переговоров Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с российским лидером. По его словам, встреча может привести к важным и позитивным результатам.
Путин и Трамп проводят двустороннюю встречу
В Китае началась двусторонняя встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа.
Как передает Day.Az, в ходе переговоров Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с российским лидером. По его словам, встреча может привести к важным и позитивным результатам.
Отметим, что встреча президентов России и США проходит в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре