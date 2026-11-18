Совет директоров американской компании Nvidia не станет возвращать Дженсена Хуанга на пост генерального директора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил председатель руководящей структуры Харви Джонс во время онлайн-конференции об отчетности организации за третий квартал.

"Совет директоров Nvidia единогласно принял его (Хуанга - ред.) отставку и не собирается восстанавливать его в должности гендиректора", - сказал он.

Ранее, 16 ноября, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Хуанг может вернуться на пост главы Nvidia. По информации издания, сторонники предпринимателя начали кампанию, чтобы убедить совет директоров Nvidia восстановить его в должности.

12 ноября Nvidia объявила, что Хуанг ушел в отставку с поста гендиректора. Временно исполняющей обязанности главы Nvidia была назначена финансовый директор компании Колетт Кресс.

Напомним, что в начале месяца Nvidia начала независимое расследование после сообщений о предполагаемой шпионской операции Китая против Хуанга. Поводом стали публикации о его романтических отношениях с предпринимательницей Элис Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

Хуанг в открытом письме признался сотрудникам Nvidia в супружеской измене. Он извинился перед коллегами, советом директоров и акционерами, пообещав работать над восстановлением их доверия.