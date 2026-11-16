https://news.day.az/society/1874814.html В Кюрдамире столкнулись автомобили - есть пострадавшие В результате столкновения двух автомобилей в Кюрдамире пострадали 4 человека. Как передает Day.Az, автомобиль марки Nissan под управлением жителя села Чёхранлы Кюрдамирского района Эльчина Эйнулла оглу Ибрагимова, 1995 года рождения, столкнулся с автомобилем марки Mercedes под управлением жителя города Агдаш Анара Интигам оглу Джафарова.

В Кюрдамире столкнулись автомобили - есть пострадавшие

Общество, 16 ноября 2026 22:02 (UTC +04:00) 186
В Кюрдамире столкнулись автомобили

В результате столкновения двух автомобилей в Кюрдамире пострадали 4 человека.

Как передает Day.Az, автомобиль марки Nissan под управлением жителя села Чёхранлы Кюрдамирского района Эльчина Эйнулла оглу Ибрагимова, 1995 года рождения, столкнулся с автомобилем марки Mercedes под управлением жителя города Агдаш Анара Интигам оглу Джафарова.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры Mercedes - жители города Гянджа Паришан Васиф гызы Тагиева, 2007 года рождения, и Ильгар Вугар оглу Тагиев, 2025 года рождения.

По факту проводится расследование.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ДТП #КЮРДЯМИР
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Кюрдамире столкнулись автомобили - есть пострадавшие 22:02 (UTC+04), Общество 169
Азербайджанские боксеры успешно стартовали на ЧЕ в Хорватии - ФОТО 21:44 (UTC+04), Спорт 287
Экономике США предсказали огромные потери - Причина 21:33 (UTC+04), В мире 329
До 80 тысяч человек могут принять участие в протестах в Париже 21:16 (UTC+04), В мире 376
Европейские клубы обвинили УЕФА в нарушении законов ЕС 21:00 (UTC+04), Спорт 380
Изменены дата и место проведения ярмарки меда в Баку 20:44 (UTC+04), Общество 519
Глобальная волна кибератак: публикации стали оружием хакеров - ОБЗОР 20:30 (UTC+04), Наука и технологии 2 282
Tesla начала продавать электрокар без руля и педалей 20:16 (UTC+04), Автоновости 433
Стали известны итоги конкурса по отбору директоров школ 20:01 (UTC+04), Общество 473
В Азербайджане ужесточают правила пополнения счетов через терминалы 19:52 (UTC+04), Azərbaycanca 5 360
Саблистки Азербайджана заняли 14-е место на Кубке мира - ФОТО 19:43 (UTC+04), Спорт 448
Тофиг Джаббаров объединит звезд азербайджанского джаза на одной сцене 19:32 (UTC+04), Культура 487
Гигантский валун расплющил легковушку с людьми в Китае - ВИДЕО 19:19 (UTC+04), В мире 636
В Баку обнаружили просроченную продукцию 19:10 (UTC+04), Общество 576
Азербайджан принял участие в обсуждении перспектив сотрудничества в рамках ОЭС в Исламабаде - ФОТО 19:04 (UTC+04), Политика 541
На форуме занятости в Баку рассмотрели влияние ИИ на будущее профессий 19:00 (UTC+04), Экономика 620
Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb 18:52 (UTC+04), Azərbaycanca 576
Минфин США обратился к представителям Nvidia 18:49 (UTC+04), В мире 621
Баку и Лондон обсудили перспективы развития азербайджано-британских отношений 18:37 (UTC+04), Политика 612
К 95-летию Огтая Шихалиева представили фильм о его творческом наследии - ФОТО 18:30 (UTC+04), Культура 529
Со следующего года доходы вкладчиков могут облагаться налогом 18:19 (UTC+04), Экономика 734
Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи 18:10 (UTC+04), Экономика 5 554
День Победы отметили в азербайджанском культурном центре в Берлине - ФОТО 18:04 (UTC+04), Общество 528
Билеты на матч "Кяпаз" - "Карабах" поступили в продажу 18:00 (UTC+04), Спорт 498
Солтан Мамедов призвал увеличить финансирование реабилитации детей с особенностями развития 17:54 (UTC+04), Политика 624
В Азербайджане обсудили дальнейшие шаги по развитию банковского сектора - ФОТО 17:47 (UTC+04), Экономика 658
Солисты Российской академии музыки имени Гнесиных выступили в Баку - ФОТО 17:36 (UTC+04), Культура 540
Делегация Азербайджана провела переговоры на COP31 - ФОТО 17:28 (UTC+04), Политика 691
У берегов Болгарии затонуло грузовое судно - спасены граждане Азербайджана - ВИДЕО 17:23 (UTC+04), В мире 715
Ağsu aşırımına alternativ yolun bərpası tələb olunur - Elçin Mirzəbəyli 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 679
Названа доля занятых в сельском хозяйстве 17:16 (UTC+04), Экономика 697
Момент обрушения здания в Нью-Йорке - ВИДЕО 17:07 (UTC+04), В мире 772
Bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - Siyahı 17:02 (UTC+04), Azərbaycanca 730
Geely выпустила полноприводный фургон мощностью 409 сил 17:00 (UTC+04), Автоновости 618
В Стамбуле представлены инвестиционные возможности Азербайджана 16:53 (UTC+04), Экономика 720
Азербайджанцев спасли с тонущего судна в Черном море 16:50 (UTC+04), В мире 712
Каратисты Азербайджана завоевали 23 медали в Грузии - ФОТО 16:47 (UTC+04), Спорт 518
Азербайджан и Грузия ускорили пропуск грузовых поездов через границу 16:42 (UTC+04), Экономика 703
При поддержке PASHA Holding азербайджанские ковры представлены в Болгарии - ФОТО 16:37 (UTC+04), Культура 5 733
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение 16:35 (UTC+04), Общество 5 477
Турция начала регулярные грузовые авиаперевозки в Армению 16:33 (UTC+04), В мире 733
Детсад на трибуне: в парламенте Армении выступила 14-летняя дочь оппозиционерки 16:29 (UTC+04), Политика 7 057
Раскрыт способ продлить жизнь iPhone 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 554
В Азербайджане предложили увеличить финансирование медиа 16:23 (UTC+04), Общество 519
Омбудсмен Азербайджана призвала усилить международную поддержку разминирования 16:19 (UTC+04), Политика 695
В Баку прошел благотворительный вечер "Наш голос - твой голос, Хумай!" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Культура 542
Сахарный диабет: от ранней диагностики до современных методов лечения - ФОТО (R) 16:10 (UTC+04), Общество 727
В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов - ВИДЕО 16:06 (UTC+04), Общество 608
История без мифологем 16:02 (UTC+04), Политика 5 293
Азербайджан: резервы и возможности на службе развития 16:00 (UTC+04), Экономика 5 777
Tikintiyə icazə prosedurları sadələşdirilir - ŞAD XƏBƏR 15:57 (UTC+04), Azərbaycanca 713
Совет ЕС одобрил выделение Украине рекордного транша 15:56 (UTC+04), В мире 718
Депутат возмутился тем, что государство оплачивает обучение школьников в русском секторе 15:52 (UTC+04), Общество 762
Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший и раненые 15:49 (UTC+04), Общество 575
Азербайджан готов развивать партнерство с НАТО – Хикмет Гаджиев - ФОТО 15:44 (UTC+04), Политика 735
В Баку прошел праздник граната - посажены 200 молодых деревьев из Гёйчая - ФОТО 15:40 (UTC+04), Общество 590
Вугар Гюльмамедов назвал одну из важных задач госбюджета-2027 15:34 (UTC+04), Экономика 734
В Бинагади произошел пожар на одном из объектов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 15:29 (UTC+04), Общество 566
Еще одна станция SOCAR открылась в Румынии 15:26 (UTC+04), Экономика 728
Технический сбой в авиации США стал крупнейшим за 35 лет 15:19 (UTC+04), В мире 777
Азербайджан опережает соседние страны по размеру пенсий 15:08 (UTC+04), Общество 5 485
Раскрыт объем поставок газа по TAP в Европу за шесть лет 14:59 (UTC+04), Экономика 750
У берегов Болгарии тонет грузовое судно 14:49 (UTC+04), В мире 785
Счетная палата о необходимости обновления стратегии управления госдолгом 14:46 (UTC+04), Экономика 751
Турция получит 660 млн евро на развитие Среднего коридора 14:35 (UTC+04), В мире 786
Раскрыт объем свободной ликвидности банков Азербайджана 14:16 (UTC+04), Экономика 804
Подушка безопасности сработала в решающий момент - ВИДЕО 14:07 (UTC+04), Общество 690
В Баку изменили схему движения этого автобуса 14:02 (UTC+04), Общество 654
В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Единое окно" 13:57 (UTC+04), Официальная хроника 6 740
На проведение конкурса "Восхождение" в Азербайджане выделен один миллион манатов 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 549
В Азербайджане усовершенствуют госуправление на прибрежных территориях Каспия - указ 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 569
Доверие граждан к манату продолжает расти - Талех Кязымов 13:46 (UTC+04), Экономика 842
Стало известно, когда Tesla завершит производство Cybertruck 13:35 (UTC+04), Автоновости 542
Армения вновь примеряет на Азербайджан роль вечного врага 13:32 (UTC+04), Политика 7 239
Азербайджан примет 27-й Всемирный нефтяной конгресс 13:30 (UTC+04), Экономика 847
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана превысит $4,2 млрд по итогам года - министр 13:19 (UTC+04), Экономика 6 754
В этих районах Баку подорожала аренда квартир 13:15 (UTC+04), Общество 657
В Азербайджане озвучили прогнозы экономического роста на 2027–2030 годы 13:10 (UTC+04), Экономика 830
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:07 (UTC+04), Общество 641
В 2027 году ненефтяной сектор обеспечит более 64% доходов бюджета 13:05 (UTC+04), Экономика 805
Пассажирский автобус в Баку проехал по берегу моря - ВИДЕО 12:53 (UTC+04), Общество 802
Выход азербайджанских компаний на зарубежные рынки диверсифицирует доходы страны - министр 12:41 (UTC+04), Экономика 863
Свыше 100 человек депортированы из Азербайджана за месяц 12:39 (UTC+04), Общество 1 038
Обнародована повестка встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа 12:36 (UTC+04), В мире 866
Районы Азербайджана смогут покрывать расходы за счет собственных доходов 12:30 (UTC+04), Экономика 848
За это магазины могут оштрафовать на 1650 манатов 12:25 (UTC+04), Общество 2 477
Стратегические валютные резервы Азербайджана почти в 20 раз превышают внешний госдолг - министр 12:26 (UTC+04), Экономика 5 912
Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс о государственной службе Азербайджана 12:22 (UTC+04), Официальная хроника 8 842
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 365
Сколько человек в Азербайджане получают пособие по возрасту? 12:14 (UTC+04), Общество 596
Бюджеты Азербайджана на 2027 год обеспечат финансирование основных задач государства 12:11 (UTC+04), Экономика 843
Создать фонд в Азербайджане станет сложнее 12:09 (UTC+04), Общество 574
Необычная вакансия в Азербайджане: 25 дней работы за 19 тысяч манатов 12:06 (UTC+04), Общество 3 354
В этой стране заблокировали Telegram 12:04 (UTC+04), Наука и технологии 595
Зонд НАСА находится на пороге нового космического рубежа 12:00 (UTC+04), Это интересно 577
В Баку задержали автохулигана - ВИДЕО 11:50 (UTC+04), Общество 647
В Азербайджане задержали адвоката - ФОТО 11:37 (UTC+04), Общество 701
Азербайджан продолжает оставаться в центре важных глобальных и региональных процессов - Сахиба Гафарова 11:33 (UTC+04), Политика 948
25 iş günü, 11 min dollar maaş - Azərbaycanda iş elanı 11:33 (UTC+04), Azərbaycanca 982
Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за две недели 11:29 (UTC+04), Общество 581
Сборная Азербайджана встретится с Андоррой 11:27 (UTC+04), Спорт 584
Крупный пожар на Пхукете: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО 11:22 (UTC+04), В мире 971
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:16 (UTC+04), Общество 568
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:10 (UTC+04), Туризм
Азербайджан будет меньше зависеть от нефтегазовых доходов 11:06 (UTC+04), Экономика 934
Азербайджан говорит с Европой на равных – Новруз Аслан для Day.Az 11:00 (UTC+04), Политика 5 521
Профицит ликвидности банковского сектора Азербайджана превысил 6 млрд манатов 10:56 (UTC+04), Экономика 932
В Казахстане назначен новый глава КНБ 10:53 (UTC+04), В мире 949
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Баку - ФОТО 10:50 (UTC+04), Общество 791
Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyəti minatəmizləməyə dəstəyi artırmağa çağırıb 10:50 (UTC+04), Azərbaycanca 886
Таможенные реформы и цифровизация помогут раскрыть потенциал Среднего коридора - ИНТЕРВЬЮ с МВФ 10:40 (UTC+04), Экономика 4 988
"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью 10:32 (UTC+04), Спорт 598
Цены на жилье и арендную плату в Азербайджане продолжают расти 10:19 (UTC+04), Экономика 975
AZAL будет выполнять все рейсы по маршруту Баку - Стамбул через Международный аэропорт Стамбула 10:01 (UTC+04), Общество 1 044
В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера 09:50 (UTC+04), В мире 988
Hasarın aşması nəticəsində qadın ölüb 09:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 008
На западе Ирана обезврежена вооруженная группа 09:45 (UTC+04), В мире 1 051
Представители гражданского общества Азербайджана и Армении готовят новую встречу в рамках инициативы "Мост мира" 09:40 (UTC+04), Политика 5 771
В Баку автобус насмерть сбил пешехода 09:36 (UTC+04), Общество 759
Третий авианосец США вошел в зону ответственности CENTCOM 09:33 (UTC+04), В мире 985
Названо место проведения следующего саммита НАТО 09:30 (UTC+04), В мире 1 012
В Баку раскрыли кражи на крупные суммы 09:27 (UTC+04), Общество 670
В Китае подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа 09:21 (UTC+04), В мире 964
В школах начались осенние каникулы 09:17 (UTC+04), Общество 661
В Азербайджане пресекли контрабанду наркотиков из Ирана - ФОТО - ВИДЕО 09:11 (UTC+04), Общество 639
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:00 (UTC+04), Экономика
Гвардиола не возглавит сборную США 08:13 (UTC+04), Спорт 628
ANCA против TRIPP: о чем армянство пишет письма Санта Клаусу - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой: 08:00 (UTC+04), Политика 5 423
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Квартиры в районах Баку рядом с метро подорожали - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Общество 837
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые разгадали причины появления сложной жизни на Земле 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 803
Канадский журнал назвал Мессии лучшим футболистом года 03:30 (UTC+04), Спорт 730
Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост гендиректора Nvidia 02:25 (UTC+04), В мире 1 384
Гороскоп на 16 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:35 (UTC+04), Это интересно 1 122
Кенан Насибов завоевал "золото" Гран-при по дзюдо в Загребе 01:00 (UTC+04), Спорт 792
Армяне подрались в эфире Общественного телевидения - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), В мире 1 685
В Баку дерево рухнуло на вход в жилой дом - ВИДЕО 00:43 (UTC+04), Общество 1 102
Microsoft оказалась косвенно причастна к отравлению постояльцев отеля 15 ноября 23:54 (UTC+04), В мире 1 483
ВОЗ забила тревогу из-за всплеска респираторных заболеваний в Газе 15 ноября 23:39 (UTC+04), В мире 1 467
В Хырдалане сильный ветер повредил 7 автомобилей 15 ноября 23:23 (UTC+04), Общество 896
Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО 15 ноября 23:05 (UTC+04), Общество 970
В Сальяне перевернулся автомобиль, пострадали мать и дочь 15 ноября 22:53 (UTC+04), Общество 832
Национальное телевидение Азербайджана: история, достижения и новые горизонты - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 15 ноября 22:40 (UTC+04), Политика 5 492
Авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток в течение суток 15 ноября 22:23 (UTC+04), В мире 1 554
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор его деятельности за неделю - ВИДЕО 15 ноября 22:09 (UTC+04), Официальная хроника 6 997
Роналдиньо проводит свой первый официальный матч за 11 лет 15 ноября 22:05 (UTC+04), Спорт 855
Наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Ильхама Алиева в соцсетях 15 ноября 21:57 (UTC+04), Официальная хроника 7 562
В США призвали Nvidia искать нового руководителя вне компании 15 ноября 21:44 (UTC+04), В мире 1 534
ПАСЕ подыгрывает вору: кто прикрывает Карапетяна? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 15 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 3 009
"Барселона" нацелилась на 22‑летнего форварда 15 ноября 21:17 (UTC+04), Спорт 845
Партии Нетаньяху, Айзенкота и Беннета провели первые коалиционные переговоры 15 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 1 575
США расследуют, продавала ли Nvidia чипы Китаю 15 ноября 20:51 (UTC+04), В мире 1 588
Эстония закрывает все КПП на границе с Россией 15 ноября 20:38 (UTC+04), В мире 1 629
Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Китае 15 ноября 20:25 (UTC+04), Спорт 796
В Дании похитили карты Pokémon на сумму более 150 тысяч долларов 15 ноября 20:19 (UTC+04), В мире 1 605
Президент Ильхам Алиев: Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота Общенационального лидера 15 ноября 20:06 (UTC+04), Официальная хроника 849
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыва боеприпаса в Агстафе 15 ноября 20:04 (UTC+04), Общество 829
Президент Ильхам Алиев: Радио и телевидение имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий 15 ноября 19:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 041
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15 ноября 19:50 (UTC+04), Общество 839
Еще два судна взорвались в Ормузе после столкновения с минами - ВИДЕО 15 ноября 19:42 (UTC+04), В мире 1 651
Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио Азербайджана 15 ноября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 6 511
Вниманию метеочувствительных людей 15 ноября 19:27 (UTC+04), Общество 875
Эти работники в Азербайджане могут получить дополнительную зарплату 15 ноября 19:07 (UTC+04), Общество 2 585
Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с 15 ноября 18:58 (UTC+04), Общество 1 813
В Индонезии разбушевался ураган, есть пострадавшие 15 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 620
Прогноз погоды на предстоящую неделю 15 ноября 18:45 (UTC+04), Общество
В Nvidia возникли трудности с поиском нового главы компании 15 ноября 18:39 (UTC+04), В мире 1 616
"Формула власти Михаила Гусмана": Интервью с Президентом Словакии Петером Пеллегрини - ВИДЕО 15 ноября 18:25 (UTC+04), Политика 3 442
SpaceX запустит новую группу спутников Starshield 15 ноября 18:12 (UTC+04), Наука и технологии 781
В Агстафе произошел взрыв боеприпаса, есть погибший и раненый 15 ноября 17:55 (UTC+04), Общество 2 706
Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Гран-при по дзюдо в Загребе 15 ноября 17:51 (UTC+04), Спорт 759
В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике - ФОТО 15 ноября 17:35 (UTC+04), Спорт 831
Фотоловушка сняла пуму в неожиданном месте 15 ноября 17:20 (UTC+04), Это интересно 916
Французская улица рушит европейские амбиции Макрона 15 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 3 530
Заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев похоронен 15 ноября 16:58 (UTC+04), Общество 1 130
В Ордубаде перевернулся автобус, пострадали 11 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 15 ноября 16:51 (UTC+04), Общество 890
В Азербайджане опровергли распространяемую из Франции дезинформацию о Сёюдлю 15 ноября 16:33 (UTC+04), Политика 6 167
Азербайджан принял участие в благотворительном базаре в штаб-квартире НАТО - ФОТО 15 ноября 16:16 (UTC+04), Политика 1 704
США впервые разместили истребители F-15EX на своей авиабазе в Японии 15 ноября 16:12 (UTC+04), В мире 1 705
Geely Auto открыла предварительные продажи нового кроссовера 15 ноября 16:05 (UTC+04), Автоновости 1 819
Компания ASELSAN совершила исторический прорыв - ВИДЕО 15 ноября 15:48 (UTC+04), В мире 2 119
Атмосфера Земли могла повлиять на силу магнитной бури 15 ноября 15:36 (UTC+04), Это интересно 785
В Иордании вынесли приговор участникам нападения на церковь 15 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 1 808
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 15 ноября 15:13 (UTC+04), Политика 1 712
Кварацхелия сменит футбол на стриминг на ближайшие полгода 15 ноября 14:58 (UTC+04), Спорт 876
Китайские инвестиции могут придать новый импульс промышленности Азербайджана - ОБЗОР от Azernews 15 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 5 911
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые уловил "запрещенный" сигнал из космоса 15 ноября 14:34 (UTC+04), Это интересно 867
Qazaxda yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yanğın olub - VİDEO 15 ноября 14:27 (UTC+04), Azərbaycanca 1 637
Meta получила крупный штраф 15 ноября 14:15 (UTC+04), Наука и технологии 826
Стивен Кинг опубликовал загадочный пост об инопланетянах 15 ноября 14:05 (UTC+04), В мире 1 890
Лига наций УЕФА: Франция сыграет с Турцией, Испания примет Англию 15 ноября 13:43 (UTC+04), Спорт 832
Удары по американским военным базам носят оборонительный характер - МИД Ирана 15 ноября 13:28 (UTC+04), В мире 1 878
Израиль подтвердил гибель высокопоставленного командира ХАМАС 15 ноября 13:10 (UTC+04), В мире 1 787
Во Франции ввели временный запрет на продажу пиротехники 15 ноября 12:58 (UTC+04), В мире 1 842
У берегов Румынии атаковано судно с гражданами Азербайджана на борту - ФОТО - ВИДЕО 15 ноября 12:45 (UTC+04), Общество 5 946
Завтра в Азербайджане ожидаются проливные дожди - ПРОГНОЗ 15 ноября 12:37 (UTC+04), Общество 1 045
Бахрейн перехватил несколько целей во время атаки Ирана 15 ноября 12:16 (UTC+04), В мире 1 845
Обнародованы последние цены на золото и серебро 15 ноября 11:59 (UTC+04), Экономика 1 948
Цена на нефть изменилась разнонаправленно 15 ноября 11:51 (UTC+04), Экономика 1 830
Еще новости