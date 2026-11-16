В Кюрдамире столкнулись автомобили - есть пострадавшие

В результате столкновения двух автомобилей в Кюрдамире пострадали 4 человека.

Как передает Day.Az, автомобиль марки Nissan под управлением жителя села Чёхранлы Кюрдамирского района Эльчина Эйнулла оглу Ибрагимова, 1995 года рождения, столкнулся с автомобилем марки Mercedes под управлением жителя города Агдаш Анара Интигам оглу Джафарова.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры Mercedes - жители города Гянджа Паришан Васиф гызы Тагиева, 2007 года рождения, и Ильгар Вугар оглу Тагиев, 2025 года рождения.

По факту проводится расследование.