Стивен Кинг опубликовал загадочный пост об инопланетянах

Американский писатель Стивен Кинг опубликовал загадочный пост в социальной сети X после того, как авиационные власти США распорядились приостановить все авиарейсы из-за технических сбоев.

Как передает Day.Az, писатель в публикации предположил, что причиной остановки авиасообщения стало появление инопланетян.

"Прилетели инопланетяне. Это и есть настоящая причина приостановки полетов. Власти не хотят вызывать панику во всем мире. Они слепы, но слышат чертовски хорошо", - написал Кинг.

Писатель не стал пояснять смысл своего сообщения, что вызвало обсуждение среди пользователей. Одни сочли публикацию шуткой, другие предположили, что она может быть связана с идеей нового романа. Некоторые увидели в словах Кинга отсылку к фильму "Тихое место", в котором любой звук может стать смертельно опасным.