https://news.day.az/society/1874262.html В Баку после массовой драки в кафе задержаны несколько человек В связи с массовой дракой, произошедшей в одном из кафе Наримановского района Баку, в результате которого три человека получили ножевыеранения, полиция продолжает оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, несколько участников драки уже задержаны, личности еще троих установлены.

В Баку после массовой драки в кафе задержаны несколько человек

Общество, 13 ноября 2026 21:19 (UTC +04:00) 344
В Баку после массовой драки в кафе задержаны несколько человек

В связи с массовой дракой, произошедшей в одном из кафе Наримановского района Баку, в результате которого три человека получили ножевыеранения, полиция продолжает оперативно-розыскные и следственные мероприятия. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, несколько участников драки уже задержаны, личности еще троих установлены. Полиция принимает необходимые меры для их задержания.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили информацию.

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Президент Монтенегро посетит Азербайджан 12 ноября 16:07 (UTC+04), Политика 1 596
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Литва надеется на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией - Президент Литвы 12 ноября 15:23 (UTC+04), Политика 1 603
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