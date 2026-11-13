В Баку после массовой драки в кафе задержаны несколько человек

В связи с массовой дракой, произошедшей в одном из кафе Наримановского района Баку, в результате которого три человека получили ножевыеранения, полиция продолжает оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, несколько участников драки уже задержаны, личности еще троих установлены. Полиция принимает необходимые меры для их задержания.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили информацию.