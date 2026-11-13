Гирканские леса - миллионолетнее чудо природы - ФОТО - ВИДЕО

Расположенный на юго-востоке Азербайджана Гирканский национальный парк - одно из уникальных мест, привлекающих внимание туристов своей богатой природой, древними лесами и чарующими пейзажами. Парк, охватывающий территорию Лянкяранского и Астаринского районов, является идеальным направлением для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы, воспользоваться возможностями экотуризма и ближе познакомиться с редкими природными богатствами Азербайджана.

, созданный в 2004 году Гирканский национальный парк охватывает территорию более 40 тыс. гектаров. Парк, простирающийся от побережья Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖКаспийского моря до высот Талышских гор, отличается влажным субтропическим климатом и лесами с миллионолетней историей. Здесь можно встретить один из редких видов растений - железное дерево, а также различные реликтовые деревья.

Туристов, посещающих Гирканский национальный парк, встречают густые леса, зеленые природные пейзажи, пение птиц и чистый горно-лесной воздух. В богатом фаунистическом мире парка встречаются кавказский леопард, бурый медведь, рысь, косуля и многочисленные виды птиц. Эти особенности делают территорию особенно привлекательной для любителей природы и фотографии.

Включение Гирканских лесов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще раз подтверждает их международное природное значение. Это также создает для туристов возможность познакомиться с природным наследием Азербайджана, признанным во всем мире.

Это интересное место для путешествий для всех, кто хочет остаться наедине с природой, отвлечься от усталости повседневной жизни и ближе познакомиться с редкой лесной экосистемой Азербайджана.