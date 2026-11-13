https://news.day.az/officialchronicle/1874218.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Ирландию - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Ирландию. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Ирландию - ФОТО - ВИДЕО
13 ноября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Ирландию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Дублина Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву проводили официальные лица.
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