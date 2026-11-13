Стало известно, сколько стран затронул сбой в работе Microsoft

Пользователи из 74 стран пожаловались на сбои в работе сервисов Microsoft. Об этом сообщили представители сервиса Downdetector в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации сервиса, жалобы со всего мира поступили всего за час. Число сообщений о проблемах с Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Пользователи также жаловались на Xbox, GitHub и LinkedIn, принадлежащие корпорации, однако таких обращений, как отмечают в Downdetector, существенно меньше.

Примерно треть всех жалоб пришлась на США, однако проблемы наблюдаются также в Германии, Нидерландах, Франции, Индии и других странах.

"Microsoft сообщила, что часть ее инфраструктуры испытывает повышенную нагрузку в нескольких регионах. По состоянию на 19:38 UTC число сообщений все еще превышало 11 000 в минуту", - говорится в публикации Downdetector.

12 ноября из-за технического сбоя в Microsoft возникли перебои в работе облачного почтового сервиса Exchange Online и других продуктов Microsoft 365. Основные проблемы с доступом к электронной почте зафиксировали у пользователей в Северной и Южной Америке.