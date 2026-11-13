https://news.day.az/culture/1874188.html Фархад Бадалбейли призвал учитывать мнение деятелей искусства при реализации культурных проектов Министерства культуры и финансов должны регулярно учитывать мнение представителей интеллигенции и деятелей искусства, а также использовать их опыт для решения финансовых и других проблем в сфере культуры и определения приоритетных направлений реализации проектов.

Фархад Бадалбейли призвал учитывать мнение деятелей искусства при реализации культурных проектов

Культура, 13 ноября 2026 17:08 (UTC +04:00) 197
Фархад Бадалбейли призвал учитывать мнение деятелей искусства при реализации культурных проектов

Министерства культуры и финансов должны регулярно учитывать мнение представителей интеллигенции и деятелей искусства, а также использовать их опыт для решения финансовых и других проблем в сфере культуры и определения приоритетных направлений реализации проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявил ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли в ходе общественного обсуждения на тему "Приоритеты, вытекающие из выступления Президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу: межкультурный диалог и культурная дипломатия Азербайджана".

Ф.Бадалбейли отметил, что при реализации проектов Министерства культуры необходимо учитывать и финансовые аспекты. В этой связи ректор подчеркнул важность участия в подобных обсуждениях также представителей Министерства финансов.

Положительно оценив активность Комитета по культуре Милли Меджлиса, он обратил внимание на проблему пенсионного обеспечения артистов балета.

"Вопрос пенсионного обеспечения артистов балета до сих пор не решен. Может ли человек в 55 лет выступать в балете? Существуют такие элементарные вопросы, и эта проблема по-прежнему остается нерешенной", - заявил ректор.

Ф.Бадалбейли отметил, что ранее в состав коллегии при Министерстве культуры входили выдающиеся деятели культуры.

"В этой коллегии были представлены такие известные деятели искусства, как маэстро Ниязи, Гара Гараев, Фикрет Амиров и Расул Рза. При обсуждении любого проекта направление задавали не только сотрудники министерства и чиновники, но прежде всего именно эти выдающиеся представители интеллигенции", - сказал он.

 

Ректор считает важным возродить эту практику и не оставлять представителей интеллигенции в стороне от деятельности Министерства культуры.

Фархад Бадалбейли подчеркнул, что азербайджанские деятели искусства уже много лет работают в Европе и США, хорошо знакомы с культурной средой различных стран, а также с площадками, подходящими для проведения выставок и других мероприятий. Поэтому использование их опыта и более внимательное отношение к их мнению имеют большое значение.

Он также рассказал об успехах представителей азербайджанской культуры за рубежом. Ректор отметил, что имена азербайджанских деятелей искусства хорошо известны на международной арене, а произведения композитора Фирангиз Ализаде исполняются в разных странах мира.

Фархад Бадалбейли также вспомнил о выставках художника Фархада Халилова, проходивших в Лондоне. По его словам, он лично посещал эти выставки и отмечал большой интерес к представленным произведениям. Кроме того, азербайджанские исполнители успешно выступают на известных мировых сценах и представляют свои работы в престижных галереях.

Вместе с тем ректор подчеркнул, что достигнутых успехов недостаточно, необходимо относиться ко всему критически.

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#ФАРХАД БАДАЛБЕЙЛИ
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